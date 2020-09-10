劉曉明Twitter被入侵亂like 中國使館斥惡搞促查

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【中美角力】美藉由保護研究成果 變相驅逐逾千中國公民
中國駐英國大使劉曉明Twitter帳號疑似遭受入侵，點讚反華言論和色情影片。中國駐英國大使館形容，劉曉明Twitter帳號受到反華勢力惡毒攻擊，要求Twitter展開調查。劉曉明帳號事後已刪除相關點讚，Twitter則尚未回應事件。
英國廣播公司報道，劉曉明Twitter帳號近日被發現，點讚一個成人頁面發佈的，一段附有中文描述的10秒色情短片。此舉周三（9日）受到倫敦的人權社運人士關注，並在網上傳開。
外界亦發現，劉曉明Twitter帳號點讚的帖文包括，網民批評中國新疆政策的帖子，包括聲稱是無人機拍攝，新疆維吾爾人送入再教育營的片段。
中國駐英國大使館周三發表聲明，指出有個別反華分子通過網絡，惡意攻擊劉曉明大使Twitter賬號，大肆惡搞，手段卑劣。
大使館嚴厲譴責這種惡劣行徑，並要求Twitter認真調查、嚴肅處理事件。大使館表示，希望廣大網友勿信謠傳謠。
中國官方對民間外交近年趨向活躍，不少外交官都以社交媒體，嘗試將中國聲音直接傳遞予西方民眾。劉曉明Twitter帳號於去年10月設立，至今有3,600多條帖文，近8.5萬追隨者。
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責任編輯：連兆鋒