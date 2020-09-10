【中美角力】美藉由保護研究成果　變相驅逐逾千中國公民

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）9日表示，美國正阻止部分中國研究生及學者取得簽證，以防止他們盜取敏感研究成果。美國國務院同日指，截至9月8日，美國已經撤銷逾1,000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。

沃爾夫重申美國對中國的指控，指中國作出不公平的商業行為，從事工業間諜活動，包括企圖偷取有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的研究，濫用學生簽證來利用美國學術界，「我們正阻止部分與中國軍方融合戰略有關的中國研究生及學者取得簽證，以防止他們盜取或挪用敏感研究成果。」他指出，美國亦正防止由奴隸生產的貨品進入市場，要求中國尊重每個人與生俱來的尊嚴。

美國國務院同日指，截至9月8日，美國已經撤銷逾1,000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。發言人向路透社表示，美國繼續歡迎來自中國的合法學生和學者。

【中美角力】中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過

【中美角力】蓬佩奧期望美國大學內孔子學院 年底前全部關閉

路透社則報道，一些已被美國大學取錄的中國學生表示，他們收到由美國駐華大使館或美國領事館9日發出的電郵，指他們的簽證已被取消。約50名持美國F1學生簽證的研究生及本科生在微信群組中指，美方發出的通知指如果他們要到美國，就要申請新簽證。他們當中很多人的主修科目是科學、科技、工程及數學等，有研究生稱自己是在與解放軍有聯繫的中國大學中取得本科學位。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前接受一個電台節目訪問，被問及美國政府如何打擊中國公民以學生簽證或學術研究為藉口，為中國政府當間諜。他回答稱，總統特朗普正評估有關政策，「不是所有中國學生是為中共工作，或受其指示和命令，但總統特朗普已認真研究此事」，他又指相信在未來數周及數月會有更多跟進。

【中美角力】切斷42年中國學生留美之路 美欲與華學術脫鉤

美大學傳驅逐中國公派留學生 華春瑩：若美一意孤行 損自身利益

【中美角力】美北德州大學驅逐所有中國公派留學生 限1個月內離境

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道