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【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光

國情動向 11:03 2020/09/10

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【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光

中美科技戰升級，特朗普政府要中國短片平台TikTok賣盤，事態有新進展。TikTok母公司字節跳動（Bytedance）據報正與美方商討，希望不用全盤出售其美國業務。美媒曝光遊說細節，包括強調保留TikTok為特朗普帶來的政治利益。

特朗普8月14日發布總統令設定90天限期，要求TikTok美國業務賣盤給美國公司，否則要退出美國市場，這意味著最晚必須在11月12日完成交易。

【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選

【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

華爾街日報引述知情人士表示，圍繞這樣一個選項的討論已經持續了幾個月，自從中國政府採取措施加大出售難度以來，相關討論變得更加緊迫。與此同時，特朗普（Donald Trump）亦在不斷施壓。

TikTok希望可不全盤賣盤前提下　繼續在美經營

消息透露，雙方仍在考慮幾個選項，賣盤情況或出現變化，但仍有可能出售。知情人士說，即使不是全部出售，TikTok也可能進行某種形式的重組。

了解談判情況人士又指，參與談判的政府官員主要擔心的，一直是TikTok的數據安全性，以及避免中國政府取得這些數據。特朗普已多次表示，希望由一家美國公司收購TikTok美國業務。

【TikTok賣盤】美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌

「嚴守中國新規」字節跳動：TikTok賣盤或待美國大選後

華爾街日報還引述消息，透露了TikTok母公司字節跳動遊說特朗普政府的細節，包括闡明關閉該TikTok會為美方帶來風險，原因是TikTok相當大比例的用戶，在政治上傾向於保守－－保守派支持者，被指是特朗普的政治基礎。

字節跳動這一表述，與TikTok被視為進步派人士聚集地的看法相左。一群青少年曾嘗試利用TikTok，減少特朗普6月份在俄克拉何馬州塔爾薩一次競選集會的參加人數，此後人們對該平台形成了上述看法。

字節跳動：好多TikTok用戶都是保守派

一名知情人士則稱，包括TikTok至少一個主要投資者的代表在內的一個小組，上周在弗吉尼亞州與美國中央情報局的代表會談，討論數據安全問題。紅杉資本（Sequoia Capital）、泛大西洋投資集團（General Atlantic）和Coatue Management LLC都是TikTok的主要投資者。

在特朗普8月6日簽署的一項行政令中，白宮給字節跳動45天的賣盤期限，隨後在同月14日又發布另一項總統令，把期限延長至90天。

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特朗普8月14日發布總統令設定90天限期，要求TikTok美國業務賣盤給美國公司，否則要退出美國市場，這意味著最晚必須在11月12日完成交易。

責任編輯：鄧國強

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