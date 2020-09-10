耿爽批美國散播「政治病毒」 中美聯合國就疫情交鋒

▲ 【新冠肺炎美國疫情 中美角力】耿爽批美國散播「政治病毒」 中美聯合國安理會就疫情交鋒

新冠肺炎美國疫情逾630萬人確診、19萬人死亡，美國總統特朗普被爆故意淡化疫情之際，中國與美國在聯合國安理會就新冠疫情針鋒相對。美國再次指控中國令疫情蔓延全球，中國常駐聯合國副代表耿爽予以駁斥，形容美國傳播「政治病毒」。耿爽炮轟，美國政府不集中抗疫，卻不斷嘗試轉嫁責任。「這簡直是個恥辱。」耿爽又指，美國人在疫情下，是美國政府政治操弄的最大受害者，中方祝福美國人早日戰勝疫情。

聯合國安理會周三（9日）舉行應對新冠肺炎疫情視頻會議。央視報道，美國代表在會上指責中國抗疫不透明、處置不當，對疫情在全球蔓延負有責任。耿爽當場要求再次發言，對美方予以駁斥。

耿爽批評，美國濫用安理會平台和會議，是在「傳播政治病毒」，服務其國內政治。他指出，會議目的是討論如何加強國際合作，攜手應對疫情，而不是相互指責、轉嫁責任；美國代表發言充滿政治惡意和肆意攻擊，中方堅決反對和完全拒絕，相信多數安理會成員也不認同美方。

他表示，新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明、負責任態度，及時有效採取全面措施，在短時間內控制住疫情；中方第一時間向世界衛生組織，和包括美國在內的很多國家通報分享疫情信息，並公佈新冠病毒基因序列。

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耿爽繼而指出，反觀美國，作為世界上醫療條件最發達最先進的國家，現在卻是全球疫情確診人數最多的國家；美國政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線，嫁禍於人。「這簡直是個恥辱。」

耿爽強調，將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。

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水門事件記者踢爆 特朗普故意淡化疫情

中美再就疫情交鋒之際，美國特朗普政府再就抗疫陷入尷尬。當年踢爆水門事件，終致美國前總統尼克遜下台的記者伍德沃德（Bob Woodward）出版新書，披露特朗普早在2月，已承認新冠病毒傳染力強，比流感更致命。

惟特朗普其後卻多次公開淡化疫情，要求美國人將新冠病毒當成流感就好。特朗普甚至宣稱，到了春天溫度回升時，新冠病毒就會自己消失。疫情2、3月間已在美國迅速傳播，而美國各州卻拖至4、5月才實施較為認真的封城、社交隔離措施，美國疫情至今仍未受控。

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耿爽：美國人是華府操弄的最大受害者

耿爽在安理會上表示，中方敦促美國政府切實負起責任，把時間和精力，放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。

耿爽直言，自己作為生活在美國的外交官，我們對美國民眾遭受的苦難深表同情，他們是美國政府政治操弄的最大受害者。我們祝福美國人民早日戰勝疫情，恢復正常生活。「美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衛生組織，公然站在世界各國的對立面。在這個問題上，美國完全是冒天下之大不韙，成了孤家寡人。」

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責任編輯：連兆鋒