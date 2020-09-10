  • 28°C
香港時間 : 2020910日 (四) 11:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

耿爽批美國散播「政治病毒」 中美聯合國就疫情交鋒

國情動向 11:03 2020/09/10

分享：

【新冠肺炎美國疫情 中美角力】耿爽批美國散播「政治病毒」 中美聯合國安理會就疫情交鋒

新冠肺炎美國疫情逾630萬人確診、19萬人死亡，美國總統特朗普被爆故意淡化疫情之際，中國與美國在聯合國安理會就新冠疫情針鋒相對。美國再次指控中國令疫情蔓延全球，中國常駐聯合國副代表耿爽予以駁斥，形容美國傳播「政治病毒」。耿爽炮轟，美國政府不集中抗疫，卻不斷嘗試轉嫁責任。「這簡直是個恥辱。」耿爽又指，美國人在疫情下，是美國政府政治操弄的最大受害者，中方祝福美國人早日戰勝疫情。

聯合國安理會周三（9日）舉行應對新冠肺炎疫情視頻會議。央視報道，美國代表在會上指責中國抗疫不透明、處置不當，對疫情在全球蔓延負有責任。耿爽當場要求再次發言，對美方予以駁斥。

耿爽批評，美國濫用安理會平台和會議，是在「傳播政治病毒」，服務其國內政治。他指出，會議目的是討論如何加強國際合作，攜手應對疫情，而不是相互指責、轉嫁責任；美國代表發言充滿政治惡意和肆意攻擊，中方堅決反對和完全拒絕，相信多數安理會成員也不認同美方。

他表示，新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明、負責任態度，及時有效採取全面措施，在短時間內控制住疫情；中方第一時間向世界衛生組織，和包括美國在內的很多國家通報分享疫情信息，並公佈新冠病毒基因序列。

數十萬人接種後無感染 國藥疫苗能抗變種

耿爽繼而指出，反觀美國，作為世界上醫療條件最發達最先進的國家，現在卻是全球疫情確診人數最多的國家；美國政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線，嫁禍於人。「這簡直是個恥辱。」

耿爽強調，將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。

中國3款滅活疫苗 包裝透露重要信息

水門事件記者踢爆 特朗普故意淡化疫情

中美再就疫情交鋒之際，美國特朗普政府再就抗疫陷入尷尬。當年踢爆水門事件，終致美國前總統尼克遜下台的記者伍德沃德（Bob Woodward）出版新書，披露特朗普早在2月，已承認新冠病毒傳染力強，比流感更致命。

惟特朗普其後卻多次公開淡化疫情，要求美國人將新冠病毒當成流感就好。特朗普甚至宣稱，到了春天溫度回升時，新冠病毒就會自己消失。疫情2、3月間已在美國迅速傳播，而美國各州卻拖至4、5月才實施較為認真的封城、社交隔離措施，美國疫情至今仍未受控。

全球公平分配疫苗計劃 中國擬加入美國缺席

耿爽：美國人是華府操弄的最大受害者

耿爽在安理會上表示，中方敦促美國政府切實負起責任，把時間和精力，放在保障美國人民的身體健康和生命安全上。

耿爽直言，自己作為生活在美國的外交官，我們對美國民眾遭受的苦難深表同情，他們是美國政府政治操弄的最大受害者。我們祝福美國人民早日戰勝疫情，恢復正常生活。「美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衛生組織，公然站在世界各國的對立面。在這個問題上，美國完全是冒天下之大不韙，成了孤家寡人。」

中國先獲疫苗美國會怎樣？美媒推演「噩夢情景」

中國3款滅活疫苗已3期測試 順利則年產6億劑

【新冠疫苗】多種疫苗怎樣分 各國研發進度如何？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

劉曉明Twitter被入侵亂like 中國使館斥惡搞促查
今日
劉曉明Twitter被入侵亂like 中國使館斥惡搞促查
【中美角力】美藉由保護研究成果　變相驅逐逾千中國公民
今日
【中美角力】美藉由保護研究成果　變相驅逐逾千中國公民
【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光
今日
【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光
解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影
今日
解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影
習近平下周視像會晤德國歐盟領導人 中美外交戰背後盤算
今日
習近平下周視像會晤德國歐盟領導人 中美外交戰背後盤算
地緣政治 外交 疫情 傳染病 新冠肺炎疫情 耿爽 中國 美國 特朗普 新冠肺炎

下一篇文章

【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史
中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個
中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片
【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗
【中美角力】解放軍黨建條例出台　強調備戰打仗
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中美角力】前商務部長：萬勿丟棄國際市場 保住對美市場尤為重要
【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）
【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）