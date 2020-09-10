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【中印衝突】印度內政部發最新指導方針 對中國公民施更嚴簽證規定

國情動向 11:52 2020/09/10

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印度《經濟時報》10日報道，印度對中國公民實施了更嚴格的簽證規定，與孟加拉國、阿富汗和巴基斯坦等優先轉送類別（Prior Referral Category）國家處於同等地位，意味著在發放簽證前，需進行深入的背景調查。

印度內政部在有關發放商務簽證的最新指導方針中，提及中國公民在申請簽證時的具體規定，包括在某些情況下向內政部下屬的外國人管理辦公室（FRRO）報告。此外，阿富汗、中國、伊拉克、蘇丹籍公民、巴基斯坦裔外國人以及無國籍人士持旅游簽證兩次訪印，期間至少需間隔兩個月。

印度內政部發最新指導方針 對中國公民施更嚴簽證規定

印度內政部在72頁的指導方針中，規定了發放就業、醫療、研究和學生簽證的條件，並指出所有持有商務簽證的中國公民，如果在一日歷年內逗留超過180天，都必須在FRRO登記。印度內政部表示，FRRO已獲授權，根據具體情況為中國公民延長商務簽證。具體來看，中國公民的商務簽證可分為三類。

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第一類簽證是，印度駐外使領館可向持有印度認可機構邀請函的中國公民推薦為期六個月、多次入境的B簽證，條件是每次停留時間不超過90天。

第二類是60天一次入境簽證，適用於無法出示任何印度認可機構的邀請函，但擁有獲授權中國機構的請求信的中國公民。第三類是不超過60天的短期、單次入境B簽證，適用於不能出示證明文件並經印度駐外使領館批準的中國公民。

中印衝突近日升級，7日在邊境地區爆發自兩國停火協議45年來，首次開火事件。解放軍西部戰區新聞發言人張水利指，印軍昨日非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並向前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中方部隊被迫採取應對措施穩控局勢。不過，印方稱，解放軍曾「向天開槍」，向在邊境實控制線的印軍作出恐嚇。

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責任編輯：游昊雲

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