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中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂

經濟脈搏 12:02 2020/09/10

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中美關係持續緊張，美國總統特朗普近日再次拋出「中美脫鉤論」，聲言不與中國做生意就沒有「損失」。但在華美企商會調查顯示，美企對中美脫鉤並不賣帳，59%受訪美企仍然覺得在中國營商前景樂觀。不過，中美地緣政治風險，已成美企當前最大擔憂，比率遠遠超過美企面對中國企業競爭。

中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂

上海美國商會（American Chamber of Commerce in Shanghai）調查顯示，超過70%美企認為，中美地緣政治形勢，會在未來3至5年為他們造成經營困難，比率較去年約50%大幅上升。

在華美企對中美關係不穩定的擔心，已遠遠超過其他範疇。調查指，58%美企憂慮生意面臨中國企業競爭、49%美企擔心中國經濟放緩、38%美企憂慮在華勞工成本上升。這項調查在6月舉行，結果作為美國商會上海年報於本周三（9日）公佈，相信還未能反映中美關係近月進一步惡化影響。

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

調查也顯示，50%美企預期中美關係未來數年仍會構成挑戰，比去年增加10個百分點；59%美企對中國營商前景比率，也較去年稍為下跌，並顯著低於中美貿易戰大打出手前的80%水平。

上海美國商會主席季愷文（Ker Gibbs）稱，縱在華美企受到新冠疫情影響，60%企業上半年收入下挫，但中國市場增長仍然非常強勁，表示會比去年增加在華投資的企業，仍多於減少。季愷文坦言，中美兩國需要解決相互分歧。「They need to work this out.」

中美危險兩個月 北京立「開放」基調避脫鈎

另一方面，中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）周四（10日）發表年報，亦對地緣緊張表達關注。

歐盟商會稱，縱使中國汽車市場開放措施令歐企獲得更大份額，但外商在華整體經營環境正在收窄；新冠疫情起源論述政治化、香港政治地位、新疆人權等一系列議題，可能造成中歐關係「長期向下螺旋」（long-term, downward spiral in relations）。

中國意外的英國「盟友」 中英不脫鉤或只靠約翰遜一個

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責任編輯：連兆鋒

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