中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂

中美關係持續緊張,美國總統特朗普近日再次拋出「中美脫鉤論」,聲言不與中國做生意就沒有「損失」。但在華美企商會調查顯示,美企對中美脫鉤並不賣帳,59%受訪美企仍然覺得在中國營商前景樂觀。不過,中美地緣政治風險,已成美企當前最大擔憂,比率遠遠超過美企面對中國企業競爭。

上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)調查顯示,超過70%美企認為,中美地緣政治形勢,會在未來3至5年為他們造成經營困難,比率較去年約50%大幅上升。

在華美企對中美關係不穩定的擔心,已遠遠超過其他範疇。調查指,58%美企憂慮生意面臨中國企業競爭、49%美企擔心中國經濟放緩、38%美企憂慮在華勞工成本上升。這項調查在6月舉行,結果作為美國商會上海年報於本周三(9日)公佈,相信還未能反映中美關係近月進一步惡化影響。

調查也顯示,50%美企預期中美關係未來數年仍會構成挑戰,比去年增加10個百分點;59%美企對中國營商前景比率,也較去年稍為下跌,並顯著低於中美貿易戰大打出手前的80%水平。

上海美國商會主席季愷文(Ker Gibbs)稱,縱在華美企受到新冠疫情影響,60%企業上半年收入下挫,但中國市場增長仍然非常強勁,表示會比去年增加在華投資的企業,仍多於減少。季愷文坦言,中美兩國需要解決相互分歧。「They need to work this out.」

另一方面,中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)周四(10日)發表年報,亦對地緣緊張表達關注。

歐盟商會稱,縱使中國汽車市場開放措施令歐企獲得更大份額,但外商在華整體經營環境正在收窄;新冠疫情起源論述政治化、香港政治地位、新疆人權等一系列議題,可能造成中歐關係「長期向下螺旋」(long-term, downward spiral in relations)。

