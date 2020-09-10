花木蘭「疫市」轉攻線上 迪士尼稱票房「非常滿意」

新冠肺炎的陰影仍未消散，民眾減少去戲院等公眾場所，不少電影轉攻線上市場。迪士尼對日前正式推出的《花木蘭》網絡票房表示非常滿意，稱「這只是個開始」，但並未公布任何數據。

迪士尼表示：這個好勢頭僅是開始

因應疫情，《花木蘭》在部分地區不在電影院上映，而是通過迪士尼旗下串流媒體平台Disney+推出。迪士尼上個月表示，Disney+有6,050萬客戶，其中很多在美國和歐洲。

據彭博報道，迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）9日在花旗集團的電話會議上表示，「我們對4天長週末的情況非常滿意，我就說這麼多，4天長週末僅僅是開始」。麥卡錫還表示，迪士尼將在11月初的下季度財報電話會議上進一步討論《花木蘭》的表現。

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在美國，《花木蘭》4日在Disney+上線，要收看《花木蘭》，用戶除了需繳納每月7美元的月費，還必須額外支付29.99美元才能觀看這部電影。

線下票房亮眼 成全台新片票房冠軍

而據每日更新娛樂和電影相關信息的線上雜誌Deadline.com，上個周末，《花木蘭》在沒有Disney+的地區上映，在9個市場獲得了約590萬美元的收入，在阿聯酋，馬來西亞，新加坡和泰國排名第一。

在台灣，《花木蘭》4日在院線上映，儘管不少網民發起「抵制木蘭」的行動，但票房仍屬亮眼。據台媒7日報道，《花木蘭》全台首周票房累計約3,400萬（約900萬港元），登上全台新片票房冠軍。有電影票房網站預測，最終《花木蘭》的票房甚至有可能超過一億新台幣。

在內地，《花木蘭》將於明天（11日）上映，由於有份參演的演員，如劉亦菲、鞏俐、甄子丹、李連杰等在內地都十分出名，以及劇情也相對更被熟知，內地網民相繼表示期待去電影院觀看。在香港，《花木蘭》將於17日在院線上映。

值得一提是，由於主演劉亦菲曾在微博上表示支持港警，以及該片的片尾感謝名單當中出現新疆公安單位，均引發港台及海外網民熱議，網絡上曾出現「抵制木蘭」（#BanMulan，#BoycottMulan）的活動。

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責任編輯：尹航

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