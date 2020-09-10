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【華為風暴】波蘭評估電訊設備商風險 華為批政治化

經濟脈搏 12:09 2020/09/10

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美國向歐洲盟友施壓，要求封殺華為之際，波蘭周二（8日）公布網絡安全法草案內容，擬評估電信設備供應商風險。華為批評此舉具有政治性，可能旨在將華為排除在該國5G網絡建設之外。

波蘭周二公布一項網絡安全法草案，要求政府根據各供應商對波蘭網絡安全的潛在威脅，將其分為四類，審核標準包括供應商是否可能受到歐盟或北約以外國家的影響，或者它們總部所在國家是否尊重人權等。

草案稱，電信運營商將不被允許從被視為「高風險」的供應商那裡購買新設備，並且5年內必須更換該供應商的現有設備。電信運營商可繼續使用「中風險」供應商的設備，但禁止購買新設備。草案設有14日諮詢期。

華為波蘭分公司戰略與溝通高級總監霍丁斯基（Ryszard Hordynski）批評，擬議的標準具有政治性，是不可衡量、不透明且不客觀。

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此外，美國政府對華為獲取芯片（又稱晶片）的禁令15日生效，韓聯社報道，南韓三星電子和SK海力士，屆時將停止向華為供貨，受此影響，南韓半導體企業及供應鏈相關行業，均將遭受直接或間接的損失，半導體企業第四季度業績下滑將不可避免。

報道指，三星顯示器和LG Display亦將停止向華為供應智能手機OLED面板，LG Display亦無法再向華為供應電視OLED顯示屏。此外，若華為受此影響暫停生產智能手機及通訊設備，與此相關的零部件企業恐將受打擊。

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責任編輯：蒯宇澄

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