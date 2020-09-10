【中印衝突】解放軍為了護國旗？中印軍人群毆視頻曝關鍵細節（組圖，有片）

▲ 【中印衝突】解放軍為了護國旗？中印軍人群毆視頻曝關鍵細節

中印邊境周一再傳衝突，兩國互指對放鳴槍威脅，緊張局勢升級之際。有印度公務人員在互聯網上載短片，稱為中印兩軍近日在邊境河谷群毆情況。有媒體分析畫面，相信可能事涉「護旗」，解放軍極力奪回落入印軍的中國國旗。

這條短片由印度男子Nadeem Sharief上載至Twitter，他標註自己是查謨和克什米爾邦國會委員會（Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee）宣傳秘書、國家研究部門協調員。

【中印衝突】中印軍人群毆視頻流出：拳棍下印軍敗退（有片、組圖）

【中印衝突】印度內政部發最新指導方針 對中國公民施更嚴簽證規定

影片裡，據稱是中國與印度軍人在拉達克（Ladakh）地區的河谷邊打群架，過程中兩方人員激烈扭打，還有人拿起棍狀武器攻擊，而在隔岸觀戰和拍攝的士兵，曾發出笑聲。

中印近日曾再衝突 互指曾鳴槍

有媒體放大畫面進一步分析指，事件中位於畫框左面的印度軍人，似乎正與畫面右方身穿頭盔等裝備的解放軍，爭奪一面紅色、上有黃色圖案的旗幅，相信是中國國旗。

其後，解放軍成功把紅色旗幟奪回中方陣地，而印度一方的軍人敗退，有人在逃跑時跌倒在河裡、爬起身後再落荒而逃。

值得注意是，這數十秒的畫面中，兩國軍人都有配槍，但沒有使用；這至少證明，單在片中的解放軍護旗事件中，雙方都保持一定克制。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中印兩國在周二（8日）先後證實，雙方邊境人員在此前一天曾衝突。中方指責印軍開槍威脅，印方反指中方向天鳴槍示警。

影片中未見中印軍人開槍 行動仍算克制

另外，印度《經濟時報》8日指出，中國軍方在9月7日至少派出40名士兵，在邊境與印度軍對峙，每位士兵更配有木棍、魚叉，以及改良式大刀與斧頭等攻擊性武器，步步朝向印軍逼近。

中印衝突升溫 央視公布西藏高原傘降畫面（有圖有片）

【中印衝突】印媒曝光解放軍「神秘」武器 外形好似關刀

而《今日印度（India Today）》也報道，周一晚，中國軍隊試圖靠近實控線（LAC）沿線在熱贊拉山（Rezang La）附近的一個印度前沿陣地，並攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀等武器。報道說，解放軍的行動受到了印度軍隊的阻止。

由《今日印度》公布的圖片可見，解放軍所執的武器似是鐵棍加裝刀片製成，類似「關刀」。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進再次發文稱，解放軍有擊敗印軍的絕對把握，不會丟一寸土地。

中印邊境45年來首開火？印度反指解放軍向天開槍

【中印衝突】印度外長：中印和解是當務之急 下周或與王毅會面

【中印衝突】印度再禁118款中國App 含「絕地求生」

【中印衝突】殲-20重返邊界地區 解放軍異動應對中印緊張

【中印衝突】華春瑩：印度聲明「先發制人」不打自招

【中印衝突】空降4000米高原 解放軍西藏首訓多機傘降

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

