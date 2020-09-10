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珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行

國情動向 13:20 2020/09/10

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珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行

新冠肺炎疫情全球大流行下，中國航空、軍工業兩年一度盛事珠海航展傳出取消。但主辦方發言人其後又改口，稱2020年珠海航展會如期在11月10至15日舉行。珠海航展官方網站亦顯示一切如常，沒有改期或取消的消息。

珠海航展活動正式名稱為「中國國際航空航天博覽會」，雙數年份在廣東珠海金灣機場舉行。《環球時報》與路透社等中外傳媒，周三（9日）一度引述主辦方發言人電郵報道，今年珠海航展決定取消，原因是主辦單位認為「國外疫情防控不力」。

但發言人其後發出第二封電郵，指出現時而言，第13屆珠海航展會繼續按計劃舉行，如有變動，一切以官方網站公佈為準。發言人又稱，此前所講珠海航展取消只是他的「個人預測」。

珠海航展是中國最大型航空航天與軍備展覽，1996年開始舉辦，今年是第13屆。珠海航展是中國裝備外銷宣傳一大途徑。除了民用與軍用飛機，珠海航展以往亦會展出多款陸上或水上軍用裝備。

【中國神秘穿梭機】軍方叫你去參考 美軍X-37B是甚麼

新冠肺炎疫情重創全球航空業。原定7月舉行的今年最大型航展，英國範堡羅航展（Farnborough Airshow）已經取消。

珠海航展主辦方3月曾表示，航展招商團隊就疫情提前謀劃部署，已有來自中國、美國、澳洲、德國、俄羅斯等國400家企業確定參展。

中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模

【航空業復甦】日媒：中國對外航空貨運價格回升

兩年一度珠海航展取消 主辦方：因國外疫情防控不力

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責任編輯：連兆鋒

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