【內循環】京專家劉世錦：中國歷來內循環為主 服貿要重視外循環

疫情衝擊世界格局，中央強調內外雙循環。全國政協經濟委員會副主任、中國發展研究基金會副理事長劉世錦指出，中國歷來以內循環為主。他又表示，服務貿易發展要更多重視生產要素的外循環，中國服務業發展的水平和質量很大程度上取決於對外開放、對內放開的程度。

劉世錦強調不能搞脫鉤競賽 要更開放

據內媒報道，劉世錦指出，以國內大循環為主體，絕不意味著對外開放的後退，更不是關起門來封閉發展。

他表示，由於單邊主義、保護主義盛行，甚至出現斷供的極端手段，不僅是中國，其他一些經濟體特別是大中型經濟體，可能被迫調整產業鏈。產業鏈收縮之下，實行某種程度的產業備胎戰略，這是無奈的選擇。

他強調，極端的單邊主義、逆全球化不能代表發展規律和前進方向，中國應該站在歷史正確的一邊，現在不能搞脫鉤競賽，要更加開放。

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劉世錦指出，服務業是下一步開放的重點。他強調兩個重點領域，第一是數字技術的發展，它可以提高服務業的可貿易性。服務業大部分是本地化、不可貿易的，但是數字技術改變了這種情況。比如在歐洲舉辦的歐冠比賽，得益於數字技術，中國球迷也可以觀看比賽。

第二，服務業的產品和消費主體是內循環，但是服務業發展所需要的生產要素特別是技術含量高的生產要素，包括管理、規則、技術、人才、營銷渠道等需要更多關注外循環。特別是金融、物流、信息服務、教育、醫療、養老、體育、文化、娛樂等領域，對外開放的眼界要高一些，力度要大一些，步子要快一些。

他稱，中國服務業發展的水平和質量很大程度上取決於對外開放、對內放開的程度。

中國歷來以國內循環為主

此外，他還提到，中國歷來是以內循環為主，無論國內還是國際循環，其出發點和歸屬點都在國內，國內都是源頭，都是以內需為基礎，都是為了提高中國國內全民的收入水平。

他又指，從國際範圍來看，目前中國對外貿易比重相對比較低，現在出口佔GDP比重已降到20%以下，美國、日本都在15%以下，這是大國的一個特點。

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責任編輯：尹航

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