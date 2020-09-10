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天后王菲罕上淘寶直播　竟與馬雲衝高音唱《如果雲知道》（有片）

社會熱點 14:00 2020/09/10

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天后王菲昨晚現身中國淘寶K歌直播間大開金嗓，她一頭秀麗短髮，氣質依舊，直播最後還隔空與阿里巴巴創辦人馬雲隔空合唱許茹芸經典《如果雲知道》，馬雲一開口，爆衝高音，有點突兀，還好王菲一開口神救援，不過王菲突然改歌詞唱出「逃不開淘寶的牢」，讓網民傻眼直呼「有錢真好，竟讓王菲改詞」。稍晚原唱許茹芸也轉發：「芸知道了～」

王菲在直播中另演唱林憶蓮的《下雨天》、民謠《Landing Guy》、周豔泓《私人公園》，空靈嗓音迷醉大批粉絲，而現場營造成KTV場景，讓粉絲看到天后平時唱K的可愛模樣，她笑說「今年不唱自己的歌，就唱一些我平時在K房（KTV）會唱的歌，大家購物愉快」。

【抗疫騷】王菲內地義演《相信未來》已開Show　登入看直播

【抗疫騷】王菲內地義演《相信未來》今明兩晚登場 李玟GEM郎朗將演出（附直播連結）

淘寶購物主持人笑說，以後可以對朋友炫耀「我們有連線跟 菲姊連線唱歌」，主持人更輪番對王菲告白，更對王菲獻唱《人間》，而粉絲直呼「王菲一開口就被驚豔，聲音還是那樣的清新」、「這哪是唱K，分明是開演唱會了」，而每唱完一首歌，王菲都和合聲歌手們舉杯慶祝。

直播最後，則由馬雲隔空和王菲對唱《如果雲知道》，王菲更為馬雲拍手以示鼓勵，馬雲則開心回比2個讚，2人也隔空舉杯開心暢飲，讓不少網友看了笑虧馬雲「恭喜追星成功，又往歌手的路邁進一步」、「馬老師第一聲差點把我送走，接著菲姊開口又把我拉回來了」、「馬雲『鈔」能力笑死我，我也想擁有逃不開掏寶的牢，笑吐了」。

王菲為《相信未來》網上義演復出 內地抗疫騷容祖兒陳偉霆等獻聲

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責任編輯：游昊雲

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