中國發布民企500強榜單 華為連續5年登榜首

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【內循環】京專家劉世錦：中國歷來內循環為主 服貿要重視外循環
中國民營企業500強出爐，電信巨頭華為去年營業收入超過8000億元（人民幣，下同），登上榜首，這也是華為連續5年蟬聯中國民企500強之冠。
由全國工商聯、青海省人民政府共同舉辦的中國民營企業500強峰會今日召開，會上發布民企500強榜單。華為、蘇寧、正威位居前三強，其中，華為投資控股營業收入為8588.33億元，蘇寧控股集團營收6652.59億元，正威國際集團營收達到6138.99億元。
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榜單顯示，排名第4至第10的企業依次為恆力集團、碧桂園、恆大、聯想控股、國美控股、万科、吉利集團，位列前10的企業營入均超過人民幣3,000億元。
入圍門檻年營收200億元
今年的500強入圍門檻首次突破200億元，達202.04億元，比去年增加16.18億元。有80家企業資產總額超過1,000億元。恒大集團以人民幣2.21萬億元的規模蟬聯民營企業500強資產總額榜首。19家民營企業500強入圍世界500強。
從行業看，多數上榜企業仍屬於傳統行業，包括房地產、製造業、保險行業、有色金屬加工等。其中，美的置業集團有限公司位列中國民營企業500強第214位，較上一年度名次大幅上升68個名次。
從事「互聯網和相關服務」的公司一共僅4家，其中，百度排在第50位，去年營收為1074.13億元。美團母企北京三快在線科技排名第61位，營收總額975.29億元。網易（杭州）網絡有限公司以592.41億元的營收排名第138位。貝殼控股有限公司排名第179位。
值得注意的是，去年排在第6名的京東今年未出現在榜單中，阿里、騰訊亦未上榜，據說是其外資投資背景影響了上榜資格。
從上榜企業地域看，浙江仍然是500強民企最集中的省份，共有96家浙江企業入圍榜單。位於浙江省、日前在港上市的農夫山泉則以243.94億元的營收位列389位。
責任編輯：蒯宇澄
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