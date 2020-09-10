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習近平加持熱乾麵　教你3分鐘自己煮（組圖，有片）

社會熱點 17:55 2020/09/10

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習近平加持熱乾麵　教你3分鐘自己煮

熱乾麵一夜間熱爆中國！中共總書記習近平周三（8日）在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上，喊出一句「全國為熱乾麵加油」，以為疫後武漢打氣，意外在全國捲起一股熱乾麵熱潮。熱乾麵是武漢地道小吃，想吃不用搭飛機、坐高鐵去武漢，其實可以自己在家煮，3分鐘能搞掂！

熱乾麵據說源於三十年代初期，漢口長堤街賣湯麵的蔡明偉。蔡明偉是黃陂蔡榨人，他的湯麵做得非常受歡迎，客人經常排隊要等很長時間才能買到，很多客人等不及走掉了，蔡明偉做生意很會動腦筋。

熱乾麵的做法其實好簡單，材料是：

材料準備：鹼面（超市及雜貨鋪有售），辣蘿蔔粒（或榨菜），花生碎，香蔥花

調料準備：芝麻醬，芝麻油，鹽、糖、甜醬、豆瓣醬、生抽、蠔油、辣油等

    點擊圖片放大
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而製作方法只有5步驟：

1 大火燒開鍋中的水，放入麵條，用筷子挑散，煮熟（要有點硬心）撈起瀝乾，加油散晾涼。

2.胡蘿蔔洗凈，切成小粒，放入滾水中氽燙熟，撈出瀝乾水分。

3.芝麻醬倒入碗中，加入芝麻香油攪勻，再加入少許開水；繼續攪拌，芝麻醬乾了後，再加入少許開水攪拌，反覆幾次至芝麻醬成稀糊狀。

4.在澥開的芝麻醬裡加入甜醬、豆瓣醬、生抽、蠔油、辣油，以至白鬍椒粉，調勻成醬料。

5.麵條盛入碗中，加入醬料，撒上胡蘿蔔粒和香蔥花拌勻即可食用。

如不計準備材料，只計煮麵和加入已調好醬料的時間，整個過程可快至3至5分鐘。

習近平為「熱乾麵」加油  網民自稱揚州炒飯桂林米粉集結各地名產（有片）

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點　長期應對外部環境

【新冠肺炎】全國抗擊新冠病毒疫情表彰大會 誰人獲頒頒勳章獎章？

責任編輯：鄧國強

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