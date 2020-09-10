習近平為「熱乾麵」加油  網民自稱揚州炒飯桂林米粉集結各地名產（有片）

中共總書記習近平8日在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上，以熱乾麵代稱武漢，發表「全國為熱乾麵加油」講話，引起熱烈討論。內地網民留言響應，並以當地名產小吃自稱，為武漢加油。

習近平在其中一段感謝武漢人民與醫療人員的談話中，以武漢著名小食熱乾麵代稱武漢人民，說出「全國人民為熱乾麵加油，全中國等你痊癒，我們相約春天賞櫻花。」這在微博上引起廣泛討論，網民們表示，「武漢必勝，中國必勝」，「武漢加油，要去武漢吃熱乾麵」。

隨後，更有不少網民以食物自稱，「桂林米粉為熱乾麵加油」，「山西刀削面給熱乾麵加油」，「竹升麵簽到」，「揚州炒飯為武漢熱乾麵加油」。

▲ 央視圖片

值得一提是，在今年一月，即疫情在武漢爆發沒多久之際，網絡上已有各地名產大集結的漫畫。內容是，熱乾麵躺在隔離病房，並戴著口罩，病房外站滿了其他小食，包括火鍋、小籠包、大蔥、臭豆腐等，並手執「熱乾麵加油」的標語。獨自在病床上的熱乾麵看到這一幕則熱淚盈眶。

什麼是熱乾麵？

熱乾麵是湖北特色早餐，因方便快捷且美味，是許多武漢人早餐首選，在武漢街頭巷尾隨處可見。

熱乾麵面身為鹼水麵，輔以芝麻醬、蔥花、辣蘿蔔等各種配料。

至今，熱乾麵的起源尚不明確。

廣為流傳的版本是在1920年代，漢口長堤街有個名叫李包的小販，在關帝廟一帶靠賣涼粉和湯麵為生。有一天，天氣異常炎熱，不少剩麵未賣完，他擔心麵條發餿變質，便將剩麵煮熟瀝乾，晾在案板上。又一不小心碰倒案板上的油壺，麻油潑在麵條上。

李包見狀，無可奈何，只好將麵條用油拌勻重新晾放。第二天早上，李包將拌油的熟麵條放在沸水裡稍燙，撈起瀝乾入碗，然後加上賣涼粉用的調料，結果熱氣騰騰，香氣四溢。人們爭相購買，吃得津津有味。有人問他賣的是什麼麵，他脫口而出，說是「熱乾麵」。

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責任編輯：尹航