【華為開發者大會直播】公佈抗美戰略 鴻蒙2.0登場

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珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行
華為開發者大會2020周四（10日）下午3時，於中國廣東東莞松山湖舉行。時值中美5G科技戰白熱化，美國特朗普政府對華為新一輪禁令準備於9月15日生效，打擊華為芯片（晶片）供應，華為今年預料會在開發者大會主題為「新挑戰，新機遇，新生態」，華為預料會凸出軟件生態圈，以拓展物聯網市場來化解美國圍堵。
華為開發者大會2020，鴻蒙2.0操作系統是為重頭戲。此外、華為移動服務HMS、物聯網（Internet of Things，IoT）、全場景終端軟件、華為搜索引擎也是焦點。
【15：54】王成錄：中國軟件沒有根，鴻蒙在這特殊時期邁出了第一步
【15：52】王成錄：手機不再只是手機，與烤爐連接，用戶就成了廚師
【15：50】王成錄：美的電器、九陽電器、老板電器不久後會推出搭載鴻蒙系統的智能電器
【15：47】王成錄：現有5家企業的7款芯片支援鴻蒙系統
【15：42】王成錄：生態的根扎下去，未來才會枝繁葉茂，未來才有希望
【15：36】王成錄：安全是非常重要的目標，永遠要實現，鴻蒙2.0分佈式安全能確保正確的人，用正確的設備，正確地使用數據
【15：31】王成錄：鴻蒙2.0不是簡單的手機系統，是面向未來的全場景平台
【15：29】王成錄：鴻蒙2.0的分佈式能力，是比1.0的重要提升
【15：27】華爲消費者業務軟件部總裁王成錄出場，主題：連接無限可能 — 全場景終端軟件發布
【15：26】余承東：每個用戶都是一顆星星，星星之火可以燎原！
【15：24】余承東：今天推出鴻蒙2.0大屏、手錶、車機系統beta版本，2020年12月推出鴻蒙2.0手機系統beta版本
【15：22】余承東宣佈推出鴻蒙2.0：建造跨平台、全場景生態
【15：19】余承東：華為HiCar智能汽車平台獲20多家車廠支持，用於超過150款汽車，預期明年預裝500萬輛車
【15：16】余承東：華為在移動服務HMS 5.0已推出
【15：12】余承東：華為手機在中國市場份額51%，穿戴設備市場份額全球第一
【15：11】余承東：華為去年手機出貨量2.4億，收入600多億，在美國制裁下實現增長，感謝大家
【15：10】余承東：美國制裁以來，華為加強應用開發，新增了10多個應用
【15：07】余承東：華為正處於面對美國第三輪制裁困難時期，要與消費者共建物聯網生態
【15：06】華為開發者大會2020開始，華為常務董事、華爲消費者業務CEO余承東出場，主題：共建萬物互聯的全場景智慧生態
華為開發者大會2020議程：
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責任編輯：連兆鋒