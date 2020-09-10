▲ 【華為開發者大會直播】公佈抗美戰略 鴻蒙2.0登場

華為開發者大會2020周四（10日）下午3時，於中國廣東東莞松山湖舉行。時值中美5G科技戰白熱化，美國特朗普政府對華為新一輪禁令準備於9月15日生效，打擊華為芯片（晶片）供應，華為今年預料會在開發者大會主題為「新挑戰，新機遇，新生態」，華為預料會凸出軟件生態圈，以拓展物聯網市場來化解美國圍堵。

華為開發者大會2020，鴻蒙2.0操作系統是為重頭戲。此外、華為移動服務HMS、物聯網（Internet of Things，IoT）、全場景終端軟件、華為搜索引擎也是焦點。

【15：54】王成錄：中國軟件沒有根，鴻蒙在這特殊時期邁出了第一步

【15：52】王成錄：手機不再只是手機，與烤爐連接，用戶就成了廚師

【15：50】王成錄：美的電器、九陽電器、老板電器不久後會推出搭載鴻蒙系統的智能電器

【15：47】王成錄：現有5家企業的7款芯片支援鴻蒙系統

【15：42】王成錄：生態的根扎下去，未來才會枝繁葉茂，未來才有希望

【15：36】王成錄：安全是非常重要的目標，永遠要實現，鴻蒙2.0分佈式安全能確保正確的人，用正確的設備，正確地使用數據

【15：31】王成錄：鴻蒙2.0不是簡單的手機系統，是面向未來的全場景平台

【15：29】王成錄：鴻蒙2.0的分佈式能力，是比1.0的重要提升

【15：27】華爲消費者業務軟件部總裁王成錄出場，主題：連接無限可能 — 全場景終端軟件發布

【15：26】余承東：每個用戶都是一顆星星，星星之火可以燎原！

【15：24】余承東：今天推出鴻蒙2.0大屏、手錶、車機系統beta版本，2020年12月推出鴻蒙2.0手機系統beta版本

【15：22】余承東宣佈推出鴻蒙2.0：建造跨平台、全場景生態

【15：19】余承東：華為HiCar智能汽車平台獲20多家車廠支持，用於超過150款汽車，預期明年預裝500萬輛車

【15：16】余承東：華為在移動服務HMS 5.0已推出

【15：12】余承東：華為手機在中國市場份額51%，穿戴設備市場份額全球第一

【15：11】余承東：華為去年手機出貨量2.4億，收入600多億，在美國制裁下實現增長，感謝大家

【15：10】余承東：美國制裁以來，華為加強應用開發，新增了10多個應用

【15：07】余承東：華為正處於面對美國第三輪制裁困難時期，要與消費者共建物聯網生態

【15：06】華為開發者大會2020開始，華為常務董事、華爲消費者業務CEO余承東出場，主題：共建萬物互聯的全場景智慧生態

華為開發者大會2020議程：

15:15-15:50／ 共建萬物互聯的全場景智慧生態 ／常務董事、華爲消費者業務CEO余承東

／常務董事、華爲消費者業務CEO余承東 15:50-16:15／ 連接無限可能 — 全場景終端軟件發布 ／華爲消費者業務軟件部總裁王成錄

／華爲消費者業務軟件部總裁王成錄 16:15-16:30／ HMS新沃土，讓我們一起共舞 ／華爲消費者業務雲服務總裁張平安

／華爲消費者業務雲服務總裁張平安 16:30-16:45／ IOT從解決方案向用戶體驗的進化 ／華爲消費者業務首席戰略官邵洋

／華爲消費者業務首席戰略官邵洋 16:45-17:00／攜手共進，HUAWEI Research使能智慧全場景創新生態／華爲消費者業務手機産品線總裁何剛

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責任編輯：連兆鋒