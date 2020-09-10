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創業板低價股炒作熄火 滬指跌0.6%創指跌1.6%

經濟脈搏 15:39 2020/09/10

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新華社發表評論文章，指應扼制創業板炒小炒差歪風，內地股市今日高開低走，上證綜合指數收跌0.6%，創業板指繼昨日重挫4.8%後，今日再跌1.6%。

官媒籲扼制創業板炒小炒差歪風

新華社發表評論文章，指近期創業板少數流通市值小、價格低、基本面差的股票價位快速上升，炒作現象受到市場高度關注。 在創業板試點註冊制落地初期，這種炒小炒差的歪風容易形成惡劣效應，不利於各項改革措施的運行及資本市場健康發展，認為此風絕不可長，監管部門該出手時就要出手，對市場亂象保持「零容忍」的高壓態勢，交易所密集出手已經釋放出鮮明的信號。

隔夜美股反彈，內地股市今日亦高開，旅遊、白酒等消費股走強，惟午後人氣轉差，三大股指齊跳水，滬指收報3234.82點，跌0.61%；深證成指報12742.85點，跌0.92%。創業板指跌1.6%，收報2483.03點。

滬深兩市成交明顯縮量至8732億元（人民幣，下同），其中滬市成交3097億元，深市成交5635億元。北向資金全日淨流入近10億元。

短期市場震盪料持續

板塊方面，兩市板塊幾近全線下跌，環保、軟件、軍工、半導體、石油、化工等板塊跌幅居前，保險板塊逆勢走強。

國盛證券指出，證監會及權威媒體發聲，堅決遏制創業板炒小炒差現象，似乎是最後通牒，料前期受到爆炒的創業板績差股會迎來較大下挫風險。

粵開證券表示，短期市場還未止跌企穩，震盪行情預計仍將持續，前期漲幅巨大的板塊或個股謹慎追高，新一輪上攻行情料待外圍擾動平穩之後。

責任編輯：蒯宇澄

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