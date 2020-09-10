【新冠疫情】秋季復課是否安全？ 中疾控專家：社會中已無新冠病毒

內地中小學、托幼機構和高校8月15日到10月中旬，分批恢復正常秋季學期。對於復課是否安全、新冠病毒目前在國內的大致情況如何，中國疾病預防控制中心流行病首席專家吳尊友表示，在中國環境當中，已沒有新冠病毒，毋須過分擔心。

吳尊友向內地傳媒表示，由於內地將近3周多沒有本地傳播的病例，在社會上沒有傳播的病例，那麼在校園裏也就不會有傳播的病例，所以對於復學的話，「我個人沒有太多的擔心」。

至於十一假期出遊是否安全，吳尊友重申，中國境內存在新冠病毒的地方，主要是在隔離或住院的病人當中，以及相關的實驗室裏，社會層面是沒有病毒的。

目前，中國疫苗研發也取得新進展。據中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，從目前的數據分析來看，重組新冠疫苗能夠完全覆蓋已經發生變異的新冠病毒。陳薇還表示，在試驗同時正擴大產能，年產量可達到3億劑。

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責任編輯：馬佩君

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