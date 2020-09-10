【華為開發者大會】鴻蒙手機明年登場　應對美國全面圍堵

▲ 【華為開發者大會】鴻蒙手機明年登場 應對美國圍堵

華為宣佈將旗下操作系統鴻蒙升级至2.0版本，並於今年12月份發佈手機版本，華為手機明年將全面升級支持鴻蒙2.0。

華為消費者業務行政總裁余承東在產品開發者大會表示，升級版本的鴻蒙系統可應用智能手錶、汽車、手機等跨設備，並加強 人工智能和言音控制功能。

據了解，鴻蒙系統原本僅應用於物聯網裝置及智能家電之上，但在美國技術封殺下，華為將鴻蒙系統升級改造，使其適用於智能手機，作為替代Google旗下Android的系統。

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華為已為鴻蒙投資超過1億元人民幣，據報鴻蒙已達到Android的70%至80%水平，期望逐漸構建成自家的生態系統。

鴻蒙手機明年登場

華為消費者業務軟件部總裁王成錄也稱，未來華為的平板電腦、智能手表在內的產品，也會搭載鴻蒙系統。同時，會上宣布美的，九陽等品牌，也快將推出搭載鴻蒙的家電產品。

另外，他余承東又表示，經歷三輪美國制裁下，芯片非常缺貨的情況下，去年仍然實現增長，去年華為手機全球出貨量2億4000萬部，全球市場份額第二，而在最新月份在內地的市場份額超過五成一，並在穿戴設備成為全球市場份額最高的公司。

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責任編輯：鄧國強

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