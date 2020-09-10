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幫外賣員終結「血淚史」 美團給8分鐘彈性時間

社會熱點 16:44 2020/09/10

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外賣員被平台壓榨時間搏命送餐，近日在内地引發關注後，中國最大外賣平台美團 （3690） 昨宣布要優化配送系統，給外賣員留出8分鐘彈性時間，以更好保障「外賣小哥」的安全。

「人物」雜誌8日在微信公眾號刊發題為「外賣騎手，困在系統裡」的調查報道指出，由於内地外賣平台的即時智能配送系統不斷壓縮時間，外賣員疲於奔命，導致他們違反交通規則、與死神賽跑，淪為高危職業。

報道點名内地兩大外賣平台「美團」、「餓了麼」的演算系統，並引述一名做過3年的美團配送站站長指出，2016年到2019年間，他曾3次收到美團「加速」的通知：2016年，3公里送餐距離的最長時限是1小時；2017年，變成了45分鐘；2018年，又縮短為38分鐘。

内地外送員被指遭壓榨搏命 平台業者多給8分鐘彈性時間

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這篇調查報道在内地迅速引發輿論關注，業者遭嚴厲批評。「餓了麼」9日凌晨率先回應，表示將新增「我願意多等5分鐘/10分鐘」按鈕，如果客戶不是很急，就可以為外賣員提供更長的配送時間。但推出後，卻引發諸多負評，「餓了麼」遭控不願多給時間，還試圖把矛盾轉移給外賣員與消費者。

對此，「美團」9日下午透過微信公眾號發表聲明稱，大家對外賣小哥、平台系統的關注、意見和建議都收到了。「沒做好就是沒做好，沒有藉口，系統的問題，終究需要系統背後的人來解決，我們責無旁貸」。

「美團」宣布，要更好優化系統，每一單外賣，在為用戶提供準時配送服務的同時，調度系統會給外送員留出8分鐘彈性時間。聲明稱，外賣員申訴功能將升級，對於因惡劣天氣、意外事件等特殊情況下的超時、投訴，核實後，將不會影響外賣員的考核及收入。

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責任編輯：游昊雲

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