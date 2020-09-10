【華為禁令】特朗普棒打華為　日韓台躺槍損失2000億元

中美科技戰不斷升級，美國政府針對華為的新禁令將於本月15日生效。美國施壓下，華為固然面對重重挑戰、芯片（又稱晶片）供應恐受障礙，但累者不止華為。有分析師更估計，在台灣、日本與南韓供貨給華為的供應商，也會躺著中槍（意即受到牽累），合計每年價值達264億美元（折合逾2000億港元）的零組件營收將受到衝擊。

日經新聞報道，美國商務部上月所宣布的禁令，實際上是禁止任何採用美國設備或設計軟體所生產的芯片，供應給華為。芯片設計業者通常是利用美國所創造的電子設計自動化工具，而在先進半導體製造廠中，採用結合美國技術的芯片製造設備更是常見。

華為供應商主要來自日本、台灣與南韓

這項禁令是要封殺華為透過外部供應商取得手機、5G基站重要零組件的管道，但影響肯定遠超過華為本身。

英國研究公司日裔Omdia董事南川明（Akira Minamikawa）估計，日本、台灣與南韓業者合計每年為華為供應價值2.8萬億日圓、即264億美元（折合逾2000億港元）的零組件，如果華為的生產受阻，上述業務也會面臨困境。

日企受到的衝擊尤其大，因為供應近30%的華為零組件。光是Sony，每年就賣給華為數十億美元價值的智能手機影像感測器。

至於台積電據信每年有超過50億美元的營收來自華為，台積電此前已表示，9月14日後不出貨華為。聯發科每年則有近5億美元的華為相關業務。華為也是三星電子記憶體芯片的大客戶。

全球主流芯片製程 都與美國技術相關

這些影響還可能波及到電池、電路板等其他零組件的供應商。

美國商務部表示，將允許對華為禁令發出豁免。Sony、SK海力士都在考慮是否向申請出貨給華為的許可，聯發科則表示，已經提交申請。

不過日本國際貿易法律專家Kana Itabashi表示，除非有特殊情況，否則要取得許可「或許會是困難的」。

責任編輯：鄧國強