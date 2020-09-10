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中美角力+全球疫情下如何穩外貿？ 商務部列10項重點工作

經濟脈搏 18:47 2020/09/10

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中美科技戰愈演愈烈之際，中國近月進口半導體產品的金額和數量一直按年增加，中國商務部認為，主因市場需求回暖，推動相關進口保持增長；並稱在單邊主義上升，不確定因素明顯增多下，中國將做好10項重點工作，確保全年外貿促穩提質。

今年首8個月，中國集成電路（integrated circuit，簡稱IC）累計進口1.5萬億元人民幣，按年增長15.3%，高於全國外貿進口17.6個百分點。商務部發言人高峰表示，近月中國集成電路進口保持增長的主要原因是市場需求回暖。

高峰指出，疫情對生活方式的改變刺激集成電路需求。

高峰指出，疫情對生活方式的改變刺激集成電路需求，比如網上辦公、遙距教育、互聯網醫療等帶動對服務器、個人電腦、平板電腦、數碼醫療等產品的需求。此外，中國5G網絡建設，以及企業考慮到疫情對供應鏈造成的影響，積極備貨加大採購力度，也推動集成電路進口增長。

他並稱，作為全球電子產品製造大國，中國半導體需求量穩步上升，成為全球半導體市場增長的主要動力。

事實上，今年首8個月，中國外貿進出口逐步回穩向好，情況好於預期。高峰表示，今年全年的外貿形勢，一方面是「有支撐」，舉例今年以來國務院出台一系列穩外貿政策措施不斷落地，政策效應持續釋放；國際市場需求局部回暖，8月份國際上部分主要經濟體的PMI指數均有所改善。

廣交會10月15至24日網上舉辦

另一方面是「有壓力」，即當前全球疫情尚未得到全面有效控制，國際市場需求嚴重萎縮，世貿組織發布的最新全球貨物貿易景氣指數創歷史新低，單邊主義、保護主義上升，不確定、不穩定因素明顯增多，中國外貿發展面臨的形勢依然嚴峻複雜。

因此，下一步，中國將重點做好10項工作，確保全年外貿促穩提質：

1、狠抓穩外貿政策落實，確保有關政策盡快惠及市場主體

2、全力支持企業抓訂單，辦好第128屆廣交會

3、加快培育外貿新業態新模式

4、積極推動擴大生活必需品等出口，繼續做好防疫物資出口工作，嚴控出口質量，規範出口秩序

5、認真落實《中共中央 國務院關於推進貿易高質量發展的指導意見》，推進貿易創新發展

6、引導加工貿易轉移，穩定加工貿易發展

7、積極推進邊境貿易創新發展

8、積極擴大進口，精心辦好第三屆中國國際進口博覽會，加快進口貿易促進創新示範區建設

9、支持出口產品轉內銷

10、繼續提升貿易便利化水平

此外，商務部公布第128屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會），將於10月15至24日在網上舉辦，展期10天。

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責任編輯：馬佩君

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