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【中印衝突】印媒稱解放軍於邊境增兵5萬 軍隊直接受北京指揮

國情動向 20:07 2020/09/10

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中印邊境緊張程度居高不下，有消息指，中方在實控線（LAC）處集結5萬士兵，並部署一系列飛機和導彈。印度最高管理層估計，仍未達到觸發衝突的臨界點，不過印度已為任何可能發生的情況做好準備。

據印度《經濟時報》（The Economic Times）報道，根據印度官員的情報，中國在距實控線不遠的範圍內，已集結了約50,000名士兵、地對空導彈、火箭炮和近150架戰鬥機。

報道引述觀點指，解放軍不是由當地軍事指揮官控制，而是直接由北京控制。「在班公錯南岸新的衝突地區，中國軍隊一直在試圖每天試探印度的陣地，顯然是在北京的直接指示下進行的。」

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報道稱，除了試圖接近印軍在楚舒爾（Chushul）的前線陣地外，解放軍還試圖越境運送輕型坦克和步兵戰車，而邊界被更大的印度坦克所封鎖，這些印度坦克是緊張程度升高後部署的。

稍早前，中國國防部長魏鳳和4日與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）會晤。魏鳳和表示，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。他稱，中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。

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責任編輯：尹航

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