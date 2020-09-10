▲ 【華為禁令】手機用28納米芯片就夠 華為根本不會斷芯？

中美科技戰白熱化，美國針對華為的最新禁令本月15日生效，華為的最主要芯片（晶片）供應源台積電，同日中止向華為供貨。但中國工程院院士倪光南推斷華為不會「斷芯」，關鍵之一是中國已實現28納米芯片光刻機「國產化」，意味將能不靠美國設備生產出28納米芯片。

現年81歲的倪光南是中國著名資訊科技專家，曾參與中國資訊大廠聯想早年的創辦，擔任過聯想的總工程師。

倪光南日前出席廣州「中國信創黃埔論壇」時接受媒體訪問時表示，中國中國信息產業已經從「不可用到可用」的階段，進入到「可用到好用」階段；中國技術與美國有一定差距，但整體上並不是特別大。

工程院士：電子產品用28納米芯綽綽有餘

倪光南說，「目前我們的短板主要是在芯片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟件方面。如果我們能夠整合國內資源，利用好我們的人才和市場優勢，突破這些短板，並不會需要很長時間」。

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他以華為芯片遭封殺事件為例指出，雖然中國芯片產業在7納米技術上受到制約，但是依靠中國現有的技術，依然可以製作出14納米或28納米技術的芯片，這對華為來說是一條出路。

倪光南特別舉例，以生產芯片的光刻機而言，中國其實已經有了國產的28納米光刻機，這對華為來說可謂是「雪中送炭」。

業界：28納米芯能廣泛地應用於智能手機

儘管中國短期內還做不到高端的7納米、5納米的先進製程芯片，但其實這也只能影響手機業務，因為目前大部分科技產品使用14納米、28納米芯片已經綽綽有餘。

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值得注意是，不僅倪光南提出「28納米夠用論」，中芯國際網站在28納米芯片簡介中更進一步表示，28納米工藝製程可應用於智能手機、平板電腦、電視、機頂盒和互聯網等電子產品領域。（全文見https://bit.ly/2ZpmcsQ）

據此分析，中國如能不靠美國設備生產出28納米芯片，而28納米芯片又至少可滿足部份檔次－－儘管未必是最高端的智能手機，華為手機業務不會完全「斷芯」。

28納米芯片光刻機已能「國產化」 快量產應急

此前報道指，已宣布能否用中國技術量產28納米芯片光刻機的，是上海微電子公司，這款設備最快2021年推出市場。

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但當然，華為手機產品會否「斷芯」，還要視乎28納米芯片光刻機能否如期推出、並快速投入生產芯片，以及華為的芯片庫存、能否支撐到更多國產28納米芯片下綫。

另外，日經亞洲評論周三（9日）引述知情人士透露，中國芯片製造商擔心美方進一步升高制裁，正在加快去美國化腳步，嘗試年底之前在不使用美國設備的情況下，生產40納米芯片，三年後希望用同樣方式，生產出更多28納米芯片。

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責任編輯：鄧國強

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