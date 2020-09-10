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【中美角力】中國進口半導體續增惹囤貨猜測 商務部：因疫情刺激需求回暖

國情動向 22:19 2020/09/10

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中國近月進口半導體產品的金額和數量一直按年增加，外界猜測中國企業是否為準確應對美國可能的制裁而加碼囤貨，對此，中國商務部指出，主因市場需求回暖，推動相關進口保持增長。

今年首8個月，中國集成電路（integrated circuit，簡稱IC）累計進口1.5萬億元人民幣，按年增長15.3%，高於全國外貿進口17.6個百分點。商務部發言人高峰表示，近月中國集成電路進口保持增長的主要原因是市場需求回暖。

高峰指出，疫情對生活方式的改變刺激集成電路需求。

高峰指出，疫情對生活方式的改變刺激集成電路需求，比如網上辦公、遙距教育、互聯網醫療等帶動對服務器、個人電腦、平板電腦、數碼醫療等產品的需求。此外，中國5G網絡建設，以及企業考慮到疫情對供應鏈造成的影響，積極備貨加大採購力度，也推動集成電路進口增長。

中國成全球半導體市場增長動力

他並稱，作為全球電子產品製造大國，中國半導體需求量穩步上升，成為全球半導體市場增長的主要動力。

根據美國商務部針對華為的最新禁令，不僅美國科技企業，所有使用到美國技術的生產商，9月15日起，若想要供貨給華為，都必須提出申請。美國總統特朗普曾表示，華為是美國主要的目標，同時，也正考慮加強對其他中國企業施壓，但沒有進一步解釋。

【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？

【華為開發者大會】鴻蒙手機明年登場　應對美國全面圍堵

【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化

【中美角力】逾1/4在華美企預料 中美貿易緊張無限期延續

【中芯國際】美倘制裁中芯蝴蝶效應　中美承受3大打擊

責任編輯：馬佩君

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