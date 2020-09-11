▲ 【中美角力】「習老友」投書人民日報遭拒 美國大使還被批霸道

中美關係低迷再添訊號。曾被指與國家主席習近平有良好私人關係、現任美國駐中國大使布蘭斯塔德日前擬向《人民日報》投稿，談改善中美關係，但遭到拒絕，並批評美方霸道無理。

作為特朗普政府對中國關係的重要官僚，布蘭斯塔德（Terry Branstad）近日與中國官方媒體《人民日報》接洽，希望全文發表他的一篇關於改善中美關係的文章。但報社拒絕了美國使館的要求。

根據美國媒體報道，布蘭斯塔德的文章標題聲稱「依據對等原則，重塑美中關係」。文章指，中美關係目前處於嚴重失衡狀態，揚言美國企業、記者、外交人員，甚至是公民團體在中國受到不公平對待。

布蘭斯塔德文章 稱為重塑中美關係提意見

中國外交部發言人趙立堅在周四的例行記者會上答問說，布蘭斯塔德的這篇文章攻擊、抹黑中國，美方要求這篇文章刊登在《人民日報》時，不能做任何修改、全文刊發，顯然與新聞自由無關。

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趙立堅形容，美方是在「故意碰瓷找茬（意即故事製造衝突，找麻煩）」。

美國國務卿蓬佩奧周三深夜對《人民日報》拒絕發表布蘭斯塔德關於改善兩國關系的文章發表聲明，批評中國的宣傳機構不對等。

聲明舉例，在美國，中國政府官員們可以直接對美國人民發表意見，通過美國的自由媒體表達中國政府的立場，這包括中國駐美大使崔天凱今年已經在美國的主要新聞媒體上發表了5篇評論文章。

此外，聲明說，中國外交部和《環球時報》、《中國日報》等官媒經常利用可以自由登入的各種美國社交媒體，評論美國的政策和生活方式。

趙立堅：美方是在「故意碰瓷找茬」

針對蓬佩奧的聲明，《人民日報》作出了嚴厲的反擊。該報周四發表聲明說，美駐華使館在8月26日聯繫《人民日報》，提出要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德大使文章。美國使館在給《人民日報》的信函中明確表示，「美國駐華大使館認爲，文章全文刊發、不做任何修改尤爲重要」。

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《人民日報》稱布蘭斯塔德的文章內容漏洞百出，與事實嚴重不符，「也不符合《人民日報》作爲一家久負盛名、嚴肅專業的知名媒體對來稿選用、刊發所秉持的一貫標準」。

《人民日報》聲明還力數美國政府最近對《人民日報》等中國官方媒體所採取的多種限制性措施，稱這些做法「極大限制」了新聞報道自由。

《人民日報》在聲明中直指美方：

頤指氣使霸道無理，而且事後又倒打一耙，散佈謠言混淆視聽。

【知識庫：布蘭斯塔德與習有30多年交情】

據了解，現年70多歲的美國駐中國大使布蘭斯塔德，被指與習近平有長久的私人交情。布1983年以36歲之齡成為艾奧瓦州史上最年輕的州長，之後艾奧瓦州與中國河北省結成姊妹州省。

1985年，河北派出農業代表團赴艾奧瓦州訪華，習近平當時以河北正定縣長的身份帶隊，獲布蘭斯塔德接待，住在當地一個小鎮的普通民眾家中。

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2011年布蘭斯塔德訪問北京，獲當時已成為中國國家副主席的習近平的接待。習近平特意拿出當年訪美行程資料，並回憶自己訪美受到的熱情招待。

布蘭斯塔德據指當時對習近平開玩笑稱，「1985年，您作為縣委書記訪美的時候，我是州長；26年後，您是國家副主席，我還是州長。看您的進步有多大」。2012年，習近平以國家副主席身份訪美時，赴艾奧瓦故地重遊，並獲布蘭斯塔德接待，是兩人第三次會面。

而布蘭斯塔德作為艾奧瓦州州長也多次訪問中國，與中國關係良好。有指特朗普找布蘭斯塔德當駐華大使，是希望他在穩住中美關係中發揮作用。

▲ 布蘭斯塔德與習近平1985年首次見面。（中間二人）

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責任編輯：鄧國強

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