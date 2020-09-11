【珠海酒店大爆炸】現場多名傷者 多間商店損毁（不斷更新） 社會熱點 11:13 2020/09/11 分享： 廣東珠海市斗門區白藤頭騰湖大酒店，今日9時許發生爆炸。酒店一處窗戶疑因起火冒出大量濃煙，當時街上有不少市民圍觀，隨後突然發生爆炸，火焰從窗戶拼發而出，玻璃碎散落街道，圍觀市民隨即爭相走避，街上商店炸得一片頹垣敗瓦。當地消防部門出動4個中隊、11輛消防車以及55名消防員到場救援，目前已經救出多名傷者，搜救還在持續，暫時至少救出3名傷者。 責任編輯：游昊雲 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 央媒直播深圳特區成立40周年 見證漁村變「中國矽谷」（附直播連結） 2020/08/26 央媒直播深圳特區成立40周年 見證漁村變「中國矽谷」（附直播連結） 深圳特區前身是漁村 4個數據看懂40年變化（多圖） 2020/08/26 深圳特區前身是漁村 4個數據看懂40年變化（多圖） 兩年一度珠海航展取消 主辦方：因國外疫情防控不力 2020/09/09 兩年一度珠海航展取消 主辦方：因國外疫情防控不力 珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行 2020/09/10 珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行 酒店 珠海