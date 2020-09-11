【珠海酒店大爆炸】現場多名傷者 多間商店損毁（不斷更新）

廣東珠海市斗門區白藤頭騰湖大酒店，今日9時許發生爆炸。酒店一處窗戶疑因起火冒出大量濃煙，當時街上有不少市民圍觀，隨後突然發生爆炸，火焰從窗戶拼發而出，玻璃碎散落街道，圍觀市民隨即爭相走避，街上商店炸得一片頹垣敗瓦。當地消防部門出動4個中隊、11輛消防車以及55名消防員到場救援，目前已經救出多名傷者，搜救還在持續，暫時至少救出3名傷者。

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁