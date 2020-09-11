▲ 【TikTok賣盤】特朗普稱不延長TikTok賣盤限期：關閉或出售

中美科技戰不斷升級，中國營運短視頻平台TikTok美國業務賣盤計劃，仍然充滿未知之數。彭博社指，TikTok未必能在本月20日前完成放售，美國總統特朗普則重申，不會延長賣盤限期，TikTok只能在關閉或出售二選一。

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間周四表示，不會延長「字節跳動（ByteDance）出售旗下短片應用程式TikTok美國業務的期限。

特朗普在啟程前往密歇根州進行競選活動前說，「我們將看看會發生什麼，（字節跳動）會是關閉或是出售（TikTok）」。他說，「TikTok的死線不會延長」。

TikTok賣盤死綫有不同說法？

TikTok的賣盤死綫其實仍有不同說法。特朗普上月先發出行政命令，要求母公司字節跳動本月15日前折售TikTok北美業務，否則採取行動。

由於有指白宮將於9月20日公佈制裁TikTok及微信細則，因此相信TikTok如未能及時賣盤，會於這一天被終止在美經營。

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但特朗普隨後又簽署新一份行政命令，把要求TikTok賣盤的限期延長至90日，即節跳動可以在11月12日之前採取行動。但美方一直沒有為這項延長執行命令，作詳細觸釋。

而彭博社周四報導道，字節跳動可能會錯過特朗普政府所訂、TikTok美國業務賣盤最後期限，因爲中國的技術出口新規，已使字節跳動與競購者微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）的交易磋商變得複雜。

彭博援引知情人士的話報道稱，由於中國的監管審查，字節跳動可能需要在9月20日以後才能與上述任何一家企業達成協議。

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字節跳動沒有立即回複路透的置評請求。

美國總統特朗普于8月中旬簽署行政令，要求字節跳動剝離其視頻共享應用TikTok在美國的業務，因爲擔心該企業處理個人數據的安全性。

字節跳動表示，中國政府對TikTok內容沒有任何管轄權。

彭博社記者周四曾發推文稱，特朗普政府正在考慮是否給與字節跳動更多時間來安排這項出售交易。

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責任編輯：鄧國強

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