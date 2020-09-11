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TikTok遭美封殺之際 字節跳動傳投資新加坡數十億美元

經濟脈搏 12:01 2020/09/11

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短視頻應TikTok遭到美國封殺之際，其母公司字節跳動據報打算重點進軍新加坡市場，將其作為全球擴張的橋頭堡。

外電引述消息人士表示，字節跳動計劃在未來3年內，向新加坡投資數十億美元，並增加數百個工作崗位，並且字節跳動已在新加坡申請了數字銀行執照。

知情人士說，字節跳動在新加坡的發展計劃包括建設一個數據中心，業務包括TikTok和企業軟件業務Lark。

字節跳動目前在新加坡已新增了200多個工作崗位，涉及支付、電子商務以及數據隱私等多個領域。該公司在新加坡現有400名員工，主要從事技術、銷售和營銷等工作。

TikTok賣盤正衡量4大選項 中美兩邊都不討好

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另外，外電引述消息人士稱，受到中國制定新技術出口規例影響，字節跳動很可能無法在9月20日美國設定的限期前，完成出售TikTok美國業務。

美國總統特朗普當地時間周四則表示，不會延長中國字節跳動出售短視頻平台TikTok美國業務的時限。

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責任編輯：蒯宇澄

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