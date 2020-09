【中美角力】微軟稱俄羅斯中國及伊朗黑客　圖攻特朗普與拜登陣營

美國大選即將登場,微軟公司(Microsoft )發表報告稱,與俄羅斯、中國及伊朗有關聯的黑客,對大選涉及的人士和團體發動網絡攻擊。其中,中國黑客襲擊的重點是與大選有關的個人,包括與拜登競選活動相關的人員以及國際事務界的傑出領導人。

中國外交部曾表示,中國政府是網絡安全的堅定維護者,也是黑客攻擊的受害國之一,始終依法打擊在中國境內或利用中國網絡基礎設施發起的網絡攻擊。這一立場是一貫的、明確的。

微軟稱 半年內發現數千次中國黑客攻擊

微軟10日發表報告稱(附報告原文),最近幾周檢測到針對即將參加總統大選的人員和組織的網絡攻擊,「我們今天宣布的活動清楚表明,外國活動團體已經如預期的那樣加大了針對2020年大選的努力,並且與美國政府和其他機構的報導一致。」

微軟檢測到三類攻擊,分別來自伊朗、俄羅斯和中國。其中,伊朗黑客一直在攻擊特朗普競選活動相關人員的個人帳戶;俄羅斯黑客攻擊了200多個組織,包括政治運動,宣傳團體,政黨和政治顧問;中國黑客襲擊的重點是與大選有關的個人,包括與拜登競選活動相關的人員以及國際事務界的傑出領導人。

至於中國黑客組織Zirconium,微軟稱,在今年3月至9月期間,已檢測到數千起來自Zirconium的攻擊,導致近150起和解。它的目標包括兩類個人。

首先,該組織的目標是與大選和候選人密切相關的人員。

例如,它似乎已經通過與競選活動有關聯的人的非活動性電子郵件帳戶間接地將拜登定位為總統競選活動。(It appears to have indirectly and unsuccessfully targeted the Joe Biden for President campaign through non-campaign email accounts belonging to people affiliated with the campaign. )

該組織還針對至少一名與特朗普政府有關的傑出人士。

其次,該小組的目標是國際事務界的傑出人士,包括來自15所大學的國際事務學者以及與18個國際事務和政策組織(包括大西洋理事會和史密森中心)相關的帳戶。

報告最後說,美國需要更多的聯邦資金,這樣各州才能更好地保護其選舉基礎設施。儘管這些行為者攻擊的目標政治組織不是維護或運行投票系統的政治組織,但與美國選舉過程有關的活動增加,關係到整個生態系統。

