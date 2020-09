【中美角力】美擁習所不知神秘核武？特朗普爆料專家想破頭

中美新冷戰恐升溫之際,美國資深記者伍德華(Bob Woodward)新書爆料,美國總統特朗普受訪時誇稱美國有一套「無人知曉」的武器系統,且可能是核武。特朗普這一席話,讓全球軍事專家爭相解析有幾分真假。

因揭發水門案聞名的傳奇調查記者伍德華預定9月15日出新書「憤怒」(Rage,暫譯),收錄17段有紀錄的專訪內容。法新社報道,特朗普在其中一段訪問中,看似披露最高國防機密。

特朗普說得曖昧 留下想像空間

特朗普表示,他的政府已建立一套無人知曉的武器系統,連俄羅斯和中國領導人都不知道,而且他似乎想說是「核子」武器系統。

報道指出,倘若這段披露內容為真,恐會撼動大國政治,激起軍備競賽。

然而,新書披露這段去年12月5日錄下的54個字詞內容,語焉不詳,主要是因為特朗普在說「核子」一詞時有所中斷,似乎在自我糾正,然後改說「武器系統」。

特朗普當時說:「但我已建了一個核......一個武......我建了一套武器系統,是我國從沒有過的武器系統。」

But I have built a nucle......, a weap......, I have built a weapons system, weapons system, that nobody's ever had in this country before......

「我們有大家從未看過或聽聞的東西,連(俄羅斯總統)普京(Vladimir Putin)和(中國國家主席)習近平都沒聽過,無人知曉。我們的東西很驚人。」

We have stuff that you haven't even seen or heard about. We have stuff that Putin and Xi have never heard about before. There's nobody. What we have is incredible.

伍德華表示,他已個別從消息人士確認,美國確實有新的秘密武器,但沒透露是否為核武。