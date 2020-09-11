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【中印衝突】印度對中國政策3大改變　凸顯中印關係悲觀

國情動向 16:13 2020/09/11

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中印持續多月的邊境對峙仍未平息，兩國外長昨（10日）會晤後明確盡快脫離接觸，緩和現地事態。內地學者認為，近期印度對華政策呈現3個調整跡象，背後是印度對外政策6年來的巨變。

環球時報刊出復旦大學南亞研究中心主任張家棟的文章，稱近期以來，印度對華政策呈現出明確的調整跡象：一是對美國、日本更加親近，不排除把印美關係上升到准同盟級別的可能性；二是在邊界爭端對中國更加強硬；三是更積極主動打「台灣牌」。

這些調整體現的是，自從2014年印度人民黨（簡稱印人黨）執政以來，印度對外政策已經歷了三次大的變化。

第一次變化 2014年人民黨上台

印人黨實施「大國戰略」努力實現大國夢，遠離不結盟運動，把過去與各大國等距離的「多邊平衡戰略」，修改成「多向結盟」的新戰略。在對華政策，印人黨也更加積極主動。

上台不久，印度就向中方提出，中國要像印度堅持「一個中國」原則那樣，堅持「一個印度」原則，即是接受印度對藏南的佔領、承認印度對查謨-克什米爾地區的實控。遭拒之後，在「活力古吉拉特」這一世界最大規模的招商引資會議上，印度邀請了台當局的一名現職高級官員出席。

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美國總統特朗普上台後，印度一度認為這是印美關係發展的契機。2017年的中印洞朗對峙就是在這一背景下發生的。這不僅是一次嚴重的邊境爭端事件，把中印關係拖入了新低，其實也是印度的一次戰略試探。

第二次變化 印度在美碰壁

印度偏離傳統的中立原則和不結盟政策以後面臨新挑戰。一方面，美國雖然努力拉攏印度，但對印度的打壓和防範並沒有停止。另一方面，印美走近，也讓印度傳統的戰略伙伴俄羅斯不滿，一度導致俄羅斯與巴基斯坦的關係有升溫趨勢。

在這種情況下，印度調整了自己的對外政策，從倒向美國重新向多邊平衡的方向再調整。2018年4月，中印兩國領導人在武漢進行了首次非正式對話。

第三次變化 疫情重創印度

目前，疫情重創印度，當局有意通過外交矛盾轉移國內壓力。與此同時，中美關係惡化，印度借機向美國及其盟國轉移，不斷深化與美日等國的關係，意在以戰略選擇促進經濟發展。另一方面，印度利用自己在地理和人力資源方面的優勢向中國施壓的新政策，試圖迫使中國讓步。

文章最後表示，短期來看，中印之間的問題很多，有些矛盾還非常尖銳，但從中長期來看，中國和印度的發展中國家、鄰國和大國的三重屬性，並不會因為短期的政策選擇而變化。如果要想發展好自己，中國和印度最好的選擇仍然是競爭性合作關係。敵對甚至是直接衝突，不會讓中印兩國有任何收益。

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責任編輯：尹航

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