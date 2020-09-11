▲ 【中美科技戰】美打科技戰最大劣勢：特朗普是守財奴

中美科技戰白熱化，特朗普政府欲切斷華為芯片（晶片）供應的禁令下周執行，兩國角力預計持續升級。華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）科技政策專案部門資深副總裁James Andrew Lewis分析指，特朗普政府在與中國進行技術競賽時，美方的最大劣勢是「不願意花錢」。

曾為美國國務院和商務部效力的Lewis，接受財經新聞頻道CNBC節目Squawk Box Asia訪問時表示，「在半導體投資上，中國花的錢比我們多，是1000比1，美國無法贏得比賽」。

特朗普一如歷屆政府 沒用金錢鼓勵半導體業

他解釋說，儘管兩黨都支持聯邦政府增加誘因，提高美國在半導體產製的領導地位，但直至現屆特朗普政府為止，歷屆政府都沒有「轉化為金錢」。

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中美正在人工智能（AI）和量子計算等領域爭奪霸主地位，在此一技術競賽裡，半導體是重要組成部分。

Lewis補充說，「我認為他們意識到，如果想和中國競賽，必須要花比幾百萬美元更多的錢」。

中國扶植本土半導體產業計畫的要角之一是中芯國際。中國現下使用芯片大多靠進口，它仰賴國外供應商提供先進半導體。美國實施出口管制將切斷中芯國際取得擁有芯片製造技術的美國公司的供貨。

中國芯片業水平 與美國有約十年差距

中國半導體業有許多資金來自政府。路透報道，中國的國家集成電路產業投資基金2014年為晶片項目投入1390億元人民幣（約204億美元），2019年再增加2040億元人民幣（約300億美元）。民間投資人的興趣也日益增加。

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Lewis表示，儘管如此，在生產高階芯片的能力上，中國要趕上美國至少要10年，而美國最近措取的禁令措施可能減慢其進展。

他說，「中國有優勢──願意花錢、對技術的大力投資、信念堅定的政府；但中國也有劣勢。我認為他們從美國經驗學到了技術領先能帶來力量和對世界的影響力，他們將持續追求。所以我們處於一場更大型衝突的起點，技術、經濟力量，很可能連你家的廚房電器都將發揮更重要的作用」。

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責任編輯：鄧國強

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