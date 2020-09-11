中國8月社融增量3.58萬億元遠勝預期 經濟復蘇步伐加速

人民銀行公布數據顯示，8月社會融資規模增量為3.58萬億元（人民幣，下同），大幅高於市場預期的2.73萬億元，比上年同期多1.39萬億元。顯示疫情後貨幣政策持續發力，對實體經濟扶持力度加大，經濟復蘇步伐將會加速。

人民銀行公布，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42萬億元，按年多增1156億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加397億元，按年多增644億元；委托貸款減少415億元，按年少減98億元；信托貸款減少316億元，按年少減342億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1441億元，按年多增1284億元；企業債券淨融資3633億元，按年多249億元；政府債券淨融資1.38萬億元，按年多8729億元；非金融企業境內股票融資1282億元，按年多1026億元。

8月份人民幣貸款1.28萬億元，按年多增694億元。分部門看，住戶部門貸款增加8415億元，其中，短期貸款增加2844億元，中長期貸款增加5571億元；企（事）業單位貸款增加5797億元，其中，短期貸款增加47億元，中長期貸款增加7252億元，票據融資減少1676億元；非銀行業金融機構貸款減少1474億元。

人行數據並顯示，8月末，廣義貨幣（M2）餘額213.68萬億元，按年增長10.4%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高2.2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額60.13萬億元，按年增長8%，增速分別比上月末和上年同期高1.1個和4.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8萬億元，按年增長9.4% 。

責任編輯：蒯宇澄

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