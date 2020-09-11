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芯片納米製程越小效能愈強 不同納米芯片有何分別？

經濟脈搏 17:55 2020/09/11

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芯片納米製程越小效能愈強 不同納米芯片有何分別？

中芯國際將嘗試年底前在不用美國設備的情況下，嘗試生產40納米芯片，3年後希望用同樣方式，生產出更多28納米芯片。納米製程越小，意味其效能愈強，耗能更少，所需的技術水平亦更高。

1）40納米

- 結合了先進的浸入式光刻技術，應力技術，超淺結技術以及低介電常數介質

用途：手機基帶及應用處理器，平板電腦多媒體應用處理器，數字電視，機頂盒，游戲及其他無線互聯應用

2）28納米

- 包含傳統的多晶硅和後閘極的高介電常數金屬閘極製程

用途：智能手機、平板電腦、電視、機頂盒和互聯網等移動計算及消費電子產品領域

芯片納米製程越小效能愈強 不同納米芯片有何分別？

【華為開發者大會】華為高管回應芯片禁令：沒有選擇就是最好的選擇

芯片水平用納米衡量　為何數字越小越勁？

3）14納米

- 最早是由英特爾於2014年製造，並使用了多重圖形曝光模式

用途：5G、高性能計算、人工智能、物聯網、消費電子及汽車電子等新興領域

4）10納米

- 與上代14納米工藝相比，10納米技術可以減少30%的芯片尺寸，同時提升性能27%以及降低40%的功耗

用途：優化移動設備的機身內部結構，如增加電池或是實現更輕薄的設計等，並改善電池續航能力

南韓向華為出手 三星SK海力士據報斷供晶片

華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

5）7納米

- 引進EUV（極紫外光刻）技術

- 用於支持高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛所需的複雜計算，而台積電第二代7納米芯片就用於iPhone 11及iPhone 11 Pro

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責任編輯：游昊雲

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