中方反制！ 限制美國駐華使領館包括美駐港總領館人員活動

中國外交部消息，正如中方9月3日指出，去年10月以來，美國務院對中國駐美使領館及其人員在美正常履職多次出台限制措施。美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官及其他所有人員。

必須指出，中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應。中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往。中方再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法。中方將根據美方行動作出對等回應。

美國國務院9月3日發聲明表示，在美國的中國高級別外交官，訪問美國大學校園、與本地政府官員會面，須獲得國務院批准，又稱如果中國取消對美國外交官施加的相應限制，會隨時準備予以互惠。

當日，外交部發言人華春瑩批評，美方一些人得了「反華妄想症」，敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，稱中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

美限中國外交官活動 華春瑩批「得了反華妄想症」

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責任編輯：馬佩君

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