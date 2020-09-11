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【中美角力】互批霸道與虛偽　中美「投書門」論戰升級

國情動向 20:58 2020/09/11

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【中美角力】互批霸道與虛偽　中美「投書門」論戰升級

中美角力白熱化，兩國再爆公開論戰。美國駐中國大使布蘭斯塔德早前向《人民日報》投書、欲談中美關係卻被拒後，使館周五把這篇文章刊載於官方微信及微博，並留言稱中方「虛偽」，但結果遭到刪除。

而中國外交部及人民日報社，稍早前已回應了美國駐華大使投書被拒引發的風波，直指美方霸道。

美國駐中國大使布蘭斯塔　欲向人民日報投書

事源於布蘭斯塔德（Terry Branstad）近日與中國官方媒體《人民日報》接洽，希望全文發表他的一篇關於改善中美關係的文章。但報社拒絕了美國使館的要求。

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據了解，布蘭斯塔德的文章標題聲稱「依據對等原則，重塑美中關係」。文章指，中美關係目前處於嚴重失衡狀態，揚言美國企業、記者、外交人員，甚至是公民團體在中國受到不公平對待。

經中美一輪互相指責後，美國駐中國大使館周五下午先後於使館官方微博及微信，全文照錄這篇文章，並以罕有強烈的措詞評論中方，其中宣稱：

（事件）再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其他國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。

美方此舉結果受到網民熱議，外電以官方微博為例，一度獲得逾2200個讚、1937次轉發，但無法查閱網友轉發時的評論，文章下方也顯示「此條禁止評論」。截至傍晚發稿，這篇微博已遭刪除。

人民日報拒刊登後　美使館在官方社交媒體貼文

中方此已先後回應美方要刊登布蘭斯塔德文章，因而引發的風波。中國外交部發言人趙立堅在周四的例行記者會上答問說，布蘭斯塔德的這篇文章攻擊、抹黑中國，美方要求這篇文章刊登在《人民日報》時，不能做任何修改、全文刊發，顯然與新聞自由無關。

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趙立堅形容，美方是在「故意碰瓷找茬（意即故事製造衝突，找麻煩）」。

《人民日報》周四也發表聲明說，美駐華使館在8月26日聯繫《人民日報》，提出要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德大使文章。美國使館在給《人民日報》的信函中明確表示，「美國駐華大使館認爲，文章全文刊發、不做任何修改尤爲重要」。

人民日報批美方文章錯漏百出 　

《人民日報》稱布蘭斯塔德的文章內容漏洞百出，與事實嚴重不符，「也不符合《人民日報》作爲一家久負盛名、嚴肅專業的知名媒體對來稿選用、刊發所秉持的一貫標準」。

《人民日報》在聲明中直指美方：

頤指氣使霸道無理，而且事後又倒打一耙，散佈謠言混淆視聽。

《人民日報》聲明還力數美國政府最近對《人民日報》等中國官方媒體所採取的多種限制性措施，稱這些做法「極大限制」了新聞報道自由。

責任編輯：鄧國強

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