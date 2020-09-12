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【TikTok賣盤】路透稱中方不願示弱 寧收掉TikTok在美業務

經濟脈搏 11:10 2020/09/12

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路透社引述3名熟知內情的消息人士表示，中國反對字節跳動公司（ByteDance）被迫出售TikTok在美國的業務，寧願讓這個短影音應用程式在美國下架。

美國總統特朗普上個月揚言，TikTok在美業務如果不賣掉，就禁止在美國營運。字節跳動公司於是和微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等潛在買家洽談出售TikTok在美業務事宜。他也定下時限，要字節跳動公司在本月15日前完成交易。

路透社報道，鑒於情況敏感而匿名發言的消息人士昨天表示，中國官方認為TikTok在美業務被迫賣出，將讓字節跳動公司和中國在面對美國施壓下顯得軟弱。字節跳動公司在給路透社的聲明中表示，中國政府從未建議他們應該收掉TikTok在美國或其他任何地方的業務。

路透稱中方不願示弱 寧收掉TikTok在美業務

TikTok遭美封殺之際 字節跳動傳投資新加坡數十億美元

【TikTok賣盤】TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光

其中兩名消息人士表示，在必要的情況下，中國願意動用8月28日修訂的限制出口技術名單，讓字節跳動公司延遲達成任何協議。中國國務院新聞辦公室和外交部及商務部未立即回應路透社在下班時間寄出的置評請求。

中國外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會上被問到有關特朗普和TikTok的問題時說，中方反對美方泛化國家安全概念，並敦促美國停止打壓外國企業。

路透報道早前稱，TikTok的潛在買家正在討論從字節跳動收購TikTok美國業務的四種方式。在這些選項中，字節跳動仍可以通過在不包含關鍵演算法的情況下出售TikTok在美國的資產，而無需獲得中國商務部的批准。

【TikTok賣盤】京指出口新規非針對具體企業 微信TikTok禁令據報20日公布細節

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責任編輯：游昊雲

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