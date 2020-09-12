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【美國大選2020】華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

國情動向 12:52 2020/09/12

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《華爾街日報》報道，美國總統大選無論孰能勝出，有一件事明確無疑，即中美關係已發生重大轉變，美國可能繼續維持對中強硬路線。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的幕僚表示，如果拜登當選總統，他將繼續採取對中強硬路線。

美國過去數十年來採取廣泛促進美中關係的政策，但總統特朗普過去4年來打破了這項政策。特朗普長年秉持貿易鷹派立場，他的政府將中國視為日益強大且時常欺騙的競爭者，已對2/3自中國進口的商品加徵關稅，已採取行動限制中國在美投資，並且施壓盟友避用中國科技。

拜登的顧問指出，他們與特朗普政府有同樣的評估，皆認為中國是破壞性競爭對手。這意味即便明年1月美國政府更迭，中美摩擦仍將激烈。前美國國務院亞太助卿、現任拜登競選團隊高級顧問康貝爾（Kurt Campbell）表示：「我認為民主黨內部普遍承認，特朗普對於中國掠奪性行為的論斷大致準確。」

華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

【中美角力】微軟稱俄羅斯中國及伊朗黑客　圖攻特朗普與拜登陣營

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

拜登的幕僚提及，他們將擴大美國政府支持的行動，以在戰略性高科技領域展開競爭，例如人工智能、量子計算及下世代5G無線網絡標準。這些政策意在遏制中國的經濟實力及影響力，並降低美中互賴。

如果拜登當選總統，他可能會維持特朗普實行的關稅。拜登雖然批評特朗普的貿易戰是自我毀滅，但他的競選團隊拒絕保證定會取消這些關稅，僅稱會重新評估。美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）也指出：「無論孰能勝出，美國對中政策在未來5年間，將比過去5年還要強硬。中國已經改變，美國對中看法也已改變。」

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責任編輯：游昊雲

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