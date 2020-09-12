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中國已移交5名失蹤印度人《環球時報》稱是情報人員扮獵人

國情動向 15:15 2020/09/12

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印度日前指控，中國邊防軍疑似在中印東段邊界綁架5名印度公民。《環球時報》引述消息人士說法指稱，這5名印度人是「裝扮成獵人的印方情報人員」，即將被釋放。

國務委員兼外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10日才在莫斯科舉行雙邊會談，並達成5點共識。其中包括兩國邊防部隊應繼續對話並盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

印媒稱中國已移交5名失蹤印度人《環球時報》胡錫進稱是情報人員

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中印邊界6月以來持續陷入緊張狀態，西段邊界尤其明顯，東段邊界原本相對平和。但印度方面日前作出上述指控，使兩國邊界爭端有蔓延之勢。根據報道，消息人士指出，日前確實有5名印方人員在藏南地區（中印東段邊界地帶）越界，進入西藏自治區的山南市轄區。

消息人士說，這5名印度人是「裝扮成獵人的印方情報人員」。而印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況，是印方「蠶食中方控制地區」的一種手段。這名消息人士提到，遇到這種情況，中方會堅決予以扣留，並進行「警告、教育」後才釋放。對於這5名印度人，中方也已對他們進行了「警告、教育，很快將釋放」。

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責任編輯：游昊雲

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