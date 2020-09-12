華遠原董事長任志強遭控貪污昨出庭 據報不聘律師拒認罪

華遠集團原董事長任志強昨早在北京出庭應訊，消息人士透露，旁聽席除2、3名家屬外，都是官方安排的人員，沒有准許任何人旁聽。而任志強也沒有聘請律師，堅持自辯。

這名消息人士向中央社記者表示，據他了解，任志強面對檢察官當庭指控及法官訊問，絕大部分都拒絕認罪，且給予反駁，也有一小部分則以「記憶不清」回答。內容則涉及任職華遠期間帳務矛盾、資金流向及圖利家人等。

消息人士指出，任志強出庭時，身體及精神狀態「還算可以」。但院方昨安排的庭訊時間頗長，從上午9時30分進行到近12時休息用餐。午後繼續開庭，法官直到下午3時過後才宣布休庭，擇期再審。根據北京第二中級人民法院公告，任志強被檢方依涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪嫌起訴。

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任志強被開除黨籍 涉貪污受賄移送檢察機關審查起訴

任志強曾於3月初私下就疫情撰文批評中共總書記習近平，引起關注。4月7日，北京市紀委宣布任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受「紀律審查和監察調查」。

北京市紀委7月23日宣布，任志強「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪」，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

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責任編輯：游昊雲

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