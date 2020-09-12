【中捷關係】文旅部提醒暫勿往捷克旅遊 官媒：捷克訪台團遭禁入大陸

▲ 文旅部提醒中國公民暫勿往捷克旅遊 捷克訪台團遭禁入大陸

捷克參議院議長維特奇（Milos Vystrcil）上月底率領36家高科技中小企業團訪台，引發政治風暴。中國文化和旅遊部網站11日發佈赴捷克旅遊安全提醒，呼籲大陸公民暫勿前往捷克旅遊。大陸官方英文報紙《中國日報》11日則引述消息人士指出，北京制裁隨團捷克企業，未來他們都無法進入大陸市場，代表團成員也一律禁止入境大陸。

中國文化和旅遊部的公告指出：「近期，由於捷克境內新冠肺炎疫情出現快速反彈跡象，文化和旅遊部提醒中國公民暫勿前往捷克旅遊。」。而8月31日至9月5日到台的捷克代表團共有89名成員，除維特奇，還有布拉格市長長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、8名參議員，以及媒體記者、學者，加上36間捷克企業代表。。

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維特奇早前率領代表團訪問台灣，引起大陸方面強烈不滿。中國外交部長王毅曾表示，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。維特齊返回捷克後，中國駐捷克共和國大使館9月5日發表聲明，譴責維斯特奇爾訪台，並敦促捷克正視中方嚴正立場。

另一方面，中聯部新聞辦官網9月9日的消息顯示，中共中央對外聯絡部部長宋濤9日與捷克政黨人士通話，強調「維特奇一意孤行赴台進行所謂訪問，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞了中捷關係政治基礎」，「我們歡迎捷總統等政要近日就該事件作出積極表態，希望捷克主流人士與維特奇之流劃清界限，堅持一個中國原則，以實際行動維護好中捷關係發展大局」。

此外，捷克知名鋼琴製造商彼得羅夫（Petrof）9月4日表示，有一筆來自中國、價值20萬歐元（約184萬港元）的訂單突然遭取消，業者憂心未來在中國的銷售將受到影響。

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責任編輯：游昊雲

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