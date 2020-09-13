【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人  提「六把鑰匙」抗圍堵

中美科技戰白熱化，可能令華為芯片（稱晶片）供應源受到阻截的禁令，本周（15日）生效。在此關鍵時刻，中共總書記習近平周五（11日）在科學家座談會上承認，中國許多的關鍵核心技術受制於人，部分關鍵原料依賴進口。他提出6項措施，推動中國科技產業加快發展。

對於科技領域的「習六招」，新華網點評形容，這是助推科技創新發展的「六把鑰匙」。

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習近平周五在京主持召開科學家座談會並發表重要講話，新華社隨後發布全文。習近平說，「在激烈的國際競爭面前，在單邊主義、保護主義上升的大背景下，我們必須走出適合國情的創新路子，特別是要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，努力實現更多『從0到1』的突破」。

習：努力實現更多「從0到1」突破

但他承認，中國工業的一些關鍵核心技術受制於人，部分關鍵元器件、零部件、原材料依賴進口；而能源資源方面，石油對外依存度達到70%以上。

習近平進一步點出中國科技產業業的弱點，指基礎研究是科技創新的源頭，而中國基礎研究雖然取得顯著進步，但同國際先進水平的差距還是明顯的。「我國面臨的很多『卡脖子』技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚」，他承認。

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習近平接著提出要做好6項工作，加快中國科技領域發展：

第一，堅持需求導向和問題導向。從國家急迫需要和長遠需求出發，抓緊推進能夠快速突破、及時解決問題的技術

第二，要整合優化科技資源配置。狠抓創新體係建設，培養一批帥才型科學家，發揮好企業技術創新主體作用和高校在科研中的重要作用，推動重要領域關鍵核心技術攻關，逐步形成我國實驗室體係。

第三，持之以恒加強基礎研究。國家財政要加大投入力度，同時要引導企業和金融機構以適當形式加大支持，鼓勵社會以捐贈和建立基金等方式多渠道投入，擴大資金來源，形成持續穩定投入機制。

第四，加強創新人才教育培養。要把教育擺在更加重要位置，全面提高教育質量，注重培養學生創新意識和創新能力。

第五，依靠改革激發科技創新活力。其中，要通過深化科技體制改革把蘊藏在我國科技隊伍中的這種巨大創新潛能有效釋放出來。

第六，加強國際科技合作。要更加主動地融入全球創新網絡，在開放合作中提升自身科技創新能力。

新華網後發出網評指，習近平提出的這6項工作，是「六把鑰匙」助推科技創新發展。

內媒：習為十四五科技發展謀劃

北京青年報旗下微信公眾號「政知道」也撰文表示，這場科學家座談會，意在就「十四五（2021-2025年）」時期中國科技事業發展聽取意見。這也是繼8月24日「經濟社會領域專家座談會」之後，習近平又一次開門問策。

文章還說，這不是習近平首次就科技布局。還包括7月21日在北京召開的「企業家座談會」、7月28日在中南海召開的「黨外人士座談會」、8月20日在合肥召開的「扎實推進長三角一體化發展座談會」、8月24日在中南海召開的「經濟社會領域專家座談會」等。在上述場合，習近平都對科技創新提出了要求。

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責任編輯：鄧國強

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