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【華為5G】中國駐加大使   促讓孟晚舟平安回國

國情動向 19:13 2020/09/13

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【華為5G】中國駐加大使   促讓孟晚舟平安回國

中國駐加拿大大使叢培武在一個網上活動發表主旨講話時指出。華為副董事長孟晚舟事件仍是當前中加關係的癥結所在，敦促加方妥善解決孟晚舟事件，為兩國關係重回正軌鋪路。

叢培武參加加中友協（CCFS）主辦的嘉賓在線演講活動，就中國發展、中國對世界貢獻以及中加關係等發表主旨講話。他指出，今年是中加建交50周年。50年前，加拿大領導人順應時代發展潮流，排除外部干擾，實現和新中國建交，作出了符合兩國長遠利益之舉，也體現了加拿大獨立自主的0精神。

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他說，當前，中加關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難。正如中方多次強調的，該事件是美國為了打壓中國高科技企業和華為公司而炮制的嚴重政治事件。愈來愈多的事實印證了其政治屬性，加拿大國內愈來愈多有識之士對此有了清醒認識。美方在孟晚舟事件上的作法是野蠻的霸凌行徑，完全違背了國際關係基本准則。不幸的是，加方在該事件中被美利用，充當了美方幫凶。孟晚舟事件仍然是當前中加關係的癥結所在。

回顧中加關係50年來的發展歷程，叢培武表示，兩國之間沒有歷史糾葛，也沒有重大現實利害衝突，而是有着廣闊的合作空間。一個健康穩定的中加關係符合兩國人民的共同利益。當務之急，加方應拿出獨立自主國家的姿態，從事情本身是非曲直和公平正義出發，盡快作出正確決斷，糾正錯誤，妥善解決孟晚舟事件，使她平安回到中國，為兩國關係重回正軌創造條件。

責任編輯：鄧中建

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