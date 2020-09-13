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【兩岸角力】「求和」一詞惹爭議 國民黨明決定是否出席兩岸論壇

國情動向 19:24 2020/09/13

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王金平是否如期出席兩岸論壇，明天國民黨將作出決定。

央視旗下「央視頻」主持李紅稱，前立法院長王金平參加海峽論壇是「求和」，引發國民黨內反彈。國民黨黨務人士今天表示，最快明天會決定是否如期前往，目前黨中央態度仍是要求央視節目主持人李紅等人道歉。

王金平將率國民黨代表團參加海峽論壇，但「央視頻」一則「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」報道，引發國民黨反彈。黨主席江啟臣日前透過臉書表達強硬態度，表示完全不能接受，要求陸方道歉。

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國民黨黨務人士今天受訪表示，國民黨秘書長李乾龍等黨內高層今天會與王金平見面進行討論、評估，目前還未決定是否要去；但黨中央的態度仍是看李紅等當事人，是否對於「求和」說道歉，最快明天就會決定是否前往。

外傳若國民黨決定不參加海峽論壇，王金平將以個人身份參加，黨務人士指出，王金平日前有向黨中央表示，是否參加論壇，他都會尊重黨中央的安排，所以沒有王金平將以個人身份參加的傳言。

李紅12日晚間透過中評社表示，自己在節目中的短影片表述「純屬個人，不代表官方」，本意是促進兩岸溝通與和平。她說︰「『求』就是『尋求』，『和』就是『和平』，如果完整地看了我的短視頻，您可以清晰地了解我的本意。」

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李紅強調自己主持兩岸節目多年，始終期盼透過交流合作，促進兩岸和平發展，維護台海和平穩定。

她重申，「衷心歡迎王金平先生率團參加今年的海峽論壇，相信王先生此行有助於推動兩岸交流合作及兩岸關係和平發展」。

責任編輯：鄧中建

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