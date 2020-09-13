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【新冠肺炎疫苗】全球首針新冠疫苗3月武漢施打 中國創世界第一

社會熱點 22:28 2020/09/13

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【新冠肺炎疫苗】中國專家：全球首針新冠疫苗3月已在武漢施打

中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、工程院院士陳薇周六（12日）在一場座談會上透露，3月16日，全球第一針新冠病毒疫苗已在武漢施打。

長江日報報道，陳薇當天在武漢參加中國「全國政協委員專題視察團視察情況交流座談會」時作上述表示，並稱5月時，全球第一份疫苗人體數據也在武漢發布。

中國3款新冠滅活疫苗已3期測試 順利的話年產6億劑

【新冠肺炎疫苗】數十萬人接種後無人感染　國藥疫苗能抗變種

陳薇提到，當時她有點猶豫，因為疫苗也有很多未知因素。但她也表示，在武漢尋找人體實驗的志願者時，預定招募108人，結果2天內有5000多人報名。許多二期志願者是一期志願者的家人。

疫苗試驗志願者　有的是一家人齊參與

一同參加座談會的中國呼吸病學與危重症醫學專家、工程院院士王辰則認為，秋冬季節即將來臨，要預防流感跟武漢肺炎疊加。

另外，科技日報此前報道，隸屬於於中國國企「中國醫藥集團」的中國生物技術股份有限公司負責人受訪表示，新冠疫苗已接種數十萬人次，接種者無不良反應及感染案例。萬名受試者在施打完後，前往高風險國家及地區，截至目前呈現零感染。

【新冠肺炎疫苗】試驗顯示　科興疫苗對老年人似乎安全

【新冠肺炎疫苗】科興員工及家屬親試疫苗　90％已接種

據報道，中國生物副總裁張雲濤也表示，新冠病毒滅活疫苗一、二期臨床研究已在中國國內展開，且都產生了中和抗體。

中國生物公司疫苗　稱已有5億劑的訂單

據公開資料，中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體，其原理是對病毒產生抑制或中和的效果。

【新冠肺炎疫苗】全球公平分配疫苗計劃　中國擬加入美國缺席

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張雲濤表示，中國過去礙於一系列的法規和臨床限制，很難出口疫苗，但現在一、二期臨床實驗數據被海外認可，也在海外直接展開三期臨床研究，將來只要等中國審批通過，這些國家作了臨床研究，都可以合法上市。

張雲濤並稱，目前新冠滅活疫苗在國際上，已有約5億劑意向訂單。

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責任編輯：鄧國強

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