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【華為禁令】禁令激起千層浪 一文看懂華為如何應對

經濟脈搏 22:46 2020/09/13

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中美科技戰愈演愈烈，特朗普對華為的禁令期限已迫在眉睫。一個禁令，會引起何種波瀾？挑戰當前，華為又將如何應對？本文一次列清特朗普封殺令對企業、對華為、對中國的影響。

多間企業表態：不與華為做生意

美國針對華為的新一輪禁令將在本周二（9月15日）生效。隨着禁令生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。一些企業為免受到美國制裁，已相繼作出表態。

先追溯到去年5月，美國政府正式將華為列入出口管制實體清單。據彭博報道，全球三大芯片製造商 Intel 、高通、以及博通，可能遵從特朗普政府的決定，停止向華為供應芯片。

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近期，南韓的三星、SK海力士（SK Hynix）據報也決定，在禁令生效後停止向華為供應芯片。事實上，芯片決定著數據處理的能力，堪稱手機的心臟。面臨如此困境，華為如何備戰？

包機赴台買貨同時 提高研發能力 

台媒報道，先前就傳出台積電等芯片廠正在全力趕工給華為，芯片訂單也陸續交貨中，而禁令即將生效，至於那些可能來不及運送的芯片，華為旗下企業海思大手筆包了一架貨機，計劃趕在期限前，來台灣將芯片運走。

此外，華為還著重提高自主研發能力。據悉，華為2019年的研發支出達到1,317億元，佔其銷售收入的13.9%，已佔全國研發經費的6%。如果把華為列為一個省級經濟體，其研發支出可以排名中國內地第7，高於內地25個省級行政區。

值得一提是，華為芯片供應受阻不只是一間企業的困難，背後彰顯中國沒有芯片生產能力的痛點。

從國家戰略層面來看，中共總書記習近平近日召開科學家座談會強調科技創新，此前高層也表態稱，要以當年製造原子彈的魄力發展新一代半導體。還有數據顯示，今年首8個月，中國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，按年增長15.3%，高於全國外貿進口17.6個百分點。

這些都顯示，中國要制定全方位戰略，以突破美國的科技圍堵。

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不過，除了芯片面臨斷供困局外，華為手機面板的重要供應商，包括三星與LG Display，也會停止向華為供應高階智能手機面板；美企美光（Micron）還宣布停止向華為供應記憶體。華為的發展之路阻礙重重，但創始人任正非表示，華為處在一個比較困難的歷史時期，但這也是最大的機會時期，「沒有退路就是勝利之路」。另外，華為日前召開了開發者大會，凸出軟件生態圈，以拓展物聯網市場來化解美國圍堵。

責任編輯：尹航

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