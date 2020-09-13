【中美角力】涉瞞軍方背景  訪美學者唐娟獲准保釋

涉嫌簽證欺詐和隱瞞解放軍背景被捕的中國訪美研究員唐娟，當地時間上周四（10日）獲法官批准保釋外出。但控方指唐娟有機會潛逃，入稟法院要求案件交由另一名法官處理。

控方指唐娟 有機會潛逃

美媒上月披露，一名神秘「C先生」向法院提出，以75萬美元（585萬港元）的房產作擔保，保釋與他素未謀面的唐娟外出。「C先生」身份曝光，他名為Steven Cui，是居住在加州的中國移民，任職民事律師。他稱，協助唐娟是希望顯示美國司法制度公平。

唐娟獲法官批准保釋後，上周四離開加州首府薩克拉門托（Sacramento）監獄，她須在Steven Cui家中隔離14日，未經審前服務官員批准，不准離開住所。唐娟只可在律師在場下，透過電話或視像會議方式，諮詢領事館內中國官員的意見。

但助理檢察官科波拉（Heiko Coppola）提出動議，要求推翻批准唐娟保釋的裁決，將她再次還押。他指Steven Cui不認識唐娟，唐娟若潛逃，她不會有任何損失，由於美中沒有引渡協議，她重返美國機會微乎其微。

唐娟的律師反駁說，唐娟是受人尊敬的科學家，不會為逃避低至6個月的刑期而選擇成為國際逃犯。

唐娟於去年12月底進入美國到加州大學戴維斯分校（UC Davis）進行訪問學者交流，專攻癌症醫學。但她被指在簽證申請時作了欺詐陳述，隱瞞了自己在解放軍空軍軍醫大學（即第四軍醫大學）的工作。美國聯邦調查局探員6月向唐娟問話，沒收其護照和簽證，唐後來曾藏匿在中國駐三藩市總領事館，7月23日離開領事館後被捕。

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責任編輯：蒯宇澄