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【TikTok賣盤】微軟倒灶　甲骨文奪TikTok還要過三關

經濟脈搏 10:15 2020/09/14

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TikTok北美業務賣盤峰迴路轉，甲骨文（Oracle）擊敗微軟(Microsoft）成為唯一競購者，意味很可能成為最後勝利者。TikTok賣盤談判仍在持續、未達成最終交易，加上中美政府介入，甲骨文最終能否奪得TikTok亮麗的北美業務，仍有3關待跨過。

華爾街日報引述一名知情人士透露，甲骨文已打敗微軟，贏得對短影片分享應用軟體TikTok美國業務的競購，這筆交易是為了挽救這款被捲入地緣政治僵局的社交媒體服務。

美媒：甲骨文將成為TikTok「信任技術合作夥伴」

這位知情人士表示，甲骨文將被宣布成為TikTok在美國的「信任技術合作夥伴」，這筆交易可能不會以直接出售的方式進行。

【TikTok賣盤】路透稱中方不願示弱 寧收掉TikTok在美業務

【TikTok拆骨】微軟承認字節跳動拒絕收購　甲骨文傳跑出

甲骨文目前的身份是TikTok北美業務的唯一競購者，根據商業買賣，仍不能完全排除洽購失敗的可能性。綜合美國媒體及外電，甲骨文要確定購得TikTok，仍有三個步驟要走：

其一：與TikTok正式達成買賣條件，包括作價、以及技術分享等安排。

其二：由白宮和美國海外投資委員會批准這項交易，確保交易滿足美方對數據安全方面的關注。

其三：獲中國政府批準，確保符合商務部、科技部早前調整《中國禁止出口限制出口技術目錄》對技術轉讓的規定。

微軟周日早些時候在一份聲明中表示，TikTok母公司字節跳動當日早些時候通知其終止談判交易決定。

交易仍要經中美監管機構首肯

微軟的聲明稱，「我們相信我們的提議對TikTok用戶有好處，同時能保護國家安全利益」；「為做到這一點，我們原本會做出巨大調整，以確保這項服務符合國家安全、私隱、在線安全、和打擊虛假資訊方面的最高標準，我們在8月份的聲明中表明了這些原則。我們期待看到這項服務在這些重要方面的進展」。

TikTok遭美封殺之際 字節跳動傳投資新加坡數十億美元

【TikTok賣盤】特朗普稱不延長TikTok賣盤限期：關閉或出售

據報道，甲骨文的競購受到了泛大西洋投資集團（General Atlantic）和紅杉資本（Sequoia Capital）的推動，這兩家機構都是TikTok中國母公司字節跳動的主要投資者，他們尋求參與該交易。

TikTok美國月度用戶從2018年初的約1,100萬飆升至1億左右，而且在該應用約6.89億全球用戶群中，這部分用戶被認為最具盈利潛力，雖然該應用程式目前仍在虧損。

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責任編輯：鄧國強

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