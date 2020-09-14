內地金融控股公司納入監管 實繳註冊資本不低於50億人幣

▲ 內地金融控股公司新規：資本須逾50億管螞蟻集團

國務院13日發布有關實施金融控股公司准入管理的決定，表明從制度上隔離實業板塊與金融板塊。新規將要求非金融企業等控股或實際控制至少兩個不同類型金融機構，且總資產規模達到要求門檻，應申請設立金融控股公司，而該新規將於11月起生效。

據規定，金融機構的類型不計村鎮銀行，但包括商業銀行及金融租賃公司；信託公司；金融資產管理公司；證券、公募基金管理及期貨公司；人身保險、財產保險、再保險、保險資產管理公司；以及國務院金融管理部門認定的其他機構。

而應申請設立金融控股公司的規定情形，是指控股或實際控制的金融機構包括商業銀行的話，總資產不少於5,000億元（人民幣，下同），商業銀行以外其他類型的金融機構總資產不少於1,000億元，或受託管理總資產不少於5,000億元。

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同時，人民銀行擁有按照宏觀審慎監管要求，而提出設立金融控股公司的權利。作為設立金融控股公司的條件之一，金融控股公司實繳註冊資本將至少為50億元，且不低於所直接控股金融機構註冊資本總和的50%。

決定亦明確指出，已具備應申請設立金融控股公司情形的，應自決定實施日起12個月內向人行申請設立金融控股公司。人行應自受理申請日起6個月內，作出批准或不予批准的書面決定；決定不予批准的，應說明理由。

針對內地近年加強金融控股公司的監督管理，螞蟻集團日前在回應上交所第二輪問詢函時曾經表示，基於公司對於現有監管精神與相關法律文件的理解，擬以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司並接受監管，並由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。

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責任編輯：游昊雲

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